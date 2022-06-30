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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
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Куратор темы: 111
kbkz1980
§ kbkz1980
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
23.05.16
Сообщений:
4798
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.06.22 - 20:01
#3541
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Цитата:
Добринцофф:
Точно на Тоболе встреча была?

Владимир,хорошо видимо выпил и закусил,что не помнит где собирались :lol:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15157
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.06.22 - 20:03
#3542
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Цитата:
lavprof:
извиняюсь, а если напасть днем на мирные города, то уже не фашисты
ти
Днем и с предупреждением о войне, срвсем другое дело и жертв практически нет.
Ну логику как то надо включать, что днем все на работе, дети в детсадах, он работает в милиции, она врач, могут спасать раненых.
Он может еще и отстреливаться..
А если их без предупреждения замочить сразу в постели, вместе с детьми, то они не нанесут российской армии никакого урона, да и кто их обгоревших и распавшихся на куски мяса,будет считать?
Идеология Гебельса..
Сейчас ее сто процентов переняли..
А действительно, напали под утро, что Гитлер, что Путин..
Значит фашисты мыслят одинаково..
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kbkz1980
§ kbkz1980
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
23.05.16
Сообщений:
4798
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.06.22 - 20:03
#3543
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Маркс на Хаммере,профессор психологии на велике,дело ведь в другом,после встречи форум может быть другой.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17123
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.06.22 - 21:07
#3544
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Цитата:
kbkz1980:
после встречи форум может быть другой.

Ага, и 111 перестанет ложатся спать в 5 утра :lol:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15157
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.06.22 - 21:27
#3545
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Сегодня раковый день..



Первый раз в жизни купил раков..
Кузарке подарок..
Еще бы научиться их варить, тушить или жарить..
Она и сама не знает..
В тик токе может найдет..
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2257
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.06.22 - 21:32
#3546
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Цитата:
kbkz1980:
Маркс на Хаммере,профессор психологии на велике,дело ведь в другом,после встречи форум может быть другой.

Вооот! Как говорят отцы-программисты: "Солнце всходит? Заходит? Вот и не трогай!"
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Эл-починно
* Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
269
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.06.22 - 21:36
#3547
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Цитата:
saba:
может устроить встречу в форуме


:lol:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15157
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.06.22 - 21:40
#3548
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Хм..
А это ойропейские пинты.
Только почему армянское и русские именя, Ара и Ира..

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15157
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.06.22 - 21:45
#3549
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И на раковый день себе купил подарок..



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