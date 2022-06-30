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Наш девиз четыре слова: тонешь сам, топи другого
Наш девиз четыре слова: тонешь сам, топи другого
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 44574
Наш девиз четыре слова: тонешь сам, топи другого
Отправлено: 30.06.22 - 15:13
Санкции наложенные Западом за спецоперацию Путина, на Россию, оказались очень живительными, рост цен на всё что производилось в России, теперь подорожало дополнительно ещё из-за повышения курса российского рубля.
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Re: Наш девиз четыре слова: тонешь сам, топи другого
Отправлено: 30.06.22 - 15:13
Цитата:
Риторический вопрос: А кто мешал 30 лет открывать свои производства, пахать и сеять, разводить табуны? Думали, тои на нефтедоллары будут вечно?
что как Казахстан был колонией России, так и остался.
Риторический вопрос: А кто мешал 30 лет открывать свои производства, пахать и сеять, разводить табуны? Думали, тои на нефтедоллары будут вечно?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.06.13
- Сообщений:
- 4078
Re: Наш девиз четыре слова: тонешь сам, топи другого
Отправлено: 30.06.22 - 15:34
Искать виноватого в своих промахах
Наш девиз четыре слова: тонешь сам, топи другого
Отправлено: 30.06.22 - 15:41
Давно надо было так, надо развивать свое производство, например по бумаге, больше стали брать казахстанскую..
Сделать один к десяти или к пятнадцати и российских товаров тут не будет..
Сделать один к десяти или к пятнадцати и российских товаров тут не будет..
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.06.18
- Сообщений:
- 2257
Наш девиз четыре слова: тонешь сам, топи другого
Отправлено: 30.06.22 - 15:45
Цитата:
И своих тоже.
111:
Сделать один к десяти или к пятнадцати и российских товаров тут не будет..
Сделать один к десяти или к пятнадцати и российских товаров тут не будет..
И своих тоже.
Наш девиз четыре слова: тонешь сам, топи другого
Отправлено: 30.06.22 - 15:48
Цитата:
Например?
Маркс:
своих тоже.
своих тоже.
Например?
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 357
Re: Наш девиз четыре слова: тонешь сам, топи другого
Отправлено: 30.06.22 - 17:16
Для производства, чего нибудь, увы пока, нет возможностей.
Читайте, М , Джакишева, он обьяснил, почему , невозможно, почему не россиийская АЭС.
Я с ним солидарен, если бы была возможность поставить маленькие АЭС в каждой области, тогда была бы возможность думать,
Если бы вместо экспо, собрали бы 10-15 самых выдающихся ученых и поставили перед ними задачу, возможно они решили бы вопрос даже утилизации
Читайте, М , Джакишева, он обьяснил, почему , невозможно, почему не россиийская АЭС.
Я с ним солидарен, если бы была возможность поставить маленькие АЭС в каждой области, тогда была бы возможность думать,
Если бы вместо экспо, собрали бы 10-15 самых выдающихся ученых и поставили перед ними задачу, возможно они решили бы вопрос даже утилизации
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 357
Re: Наш девиз четыре слова: тонешь сам, топи другого
Отправлено: 30.06.22 - 17:19
Когда плечо подачи как у Южной Корей, 400 км, а не так как у нас 1500, стоимость квт,ч будет за предельная
Re: Наш девиз четыре слова: тонешь сам, топи другого
Отправлено: 30.06.22 - 19:34
Цитата:
А как же твой любимый майонез ЕЖК,почему не берёшь вместо него Казахстанский 3 желания?Кстати ЕЖК домашний 0.7 который стоил примерно 500тнг ,теперь стоит 950 и это при курсе 8.
Далее представь сколько будут стоить воронежские шампиньоны которые ты режешь в пиццу,а Российские огурчики Рава -это только некоторые продукты которые ты выкладываешь в своей ветке.
111:
Сделать один к десяти или к пятнадцати и российских товаров тут не будет..
Сделать один к десяти или к пятнадцати и российских товаров тут не будет..
А как же твой любимый майонез ЕЖК,почему не берёшь вместо него Казахстанский 3 желания?Кстати ЕЖК домашний 0.7 который стоил примерно 500тнг ,теперь стоит 950 и это при курсе 8.
Далее представь сколько будут стоить воронежские шампиньоны которые ты режешь в пиццу,а Российские огурчики Рава -это только некоторые продукты которые ты выкладываешь в своей ветке.
Наш девиз четыре слова: тонешь сам, топи другого
Отправлено: 30.06.22 - 20:09
Цитата:
Даже если представить, что российские огурцы стали стоить десять тысяч тенге за кило, сюда начнут ввозить другие.
Более дешевые, даже рудненские станут дешевле..
Согласен?
Добринцофф:
Далее представь сколько будут стоить воронежские шампиньоны которые ты режешь в пиццу,а Российские огурчики Рава -это только некоторые продукты которые ты выкладываешь в своей ветке.
Далее представь сколько будут стоить воронежские шампиньоны которые ты режешь в пиццу,а Российские огурчики Рава -это только некоторые продукты которые ты выкладываешь в своей ветке.
Даже если представить, что российские огурцы стали стоить десять тысяч тенге за кило, сюда начнут ввозить другие.
Более дешевые, даже рудненские станут дешевле..
Согласен?
Наш девиз четыре слова: тонешь сам, топи другого
Отправлено: 30.06.22 - 20:11
Цитата:
Мы уже сами делаем майонез, и три желания тоже не уступают.
Еж, дело привычки, это уже просто в нулевых или в 90х, как и Идеал, просто тупо берешь то, к чему привык..
Тут путать не надо привычку, и полезность..
Добринцофф:
как же твой любимый майонез ЕЖК,почему не берёшь вместо него Казахстанский 3 желания?
как же твой любимый майонез ЕЖК,почему не берёшь вместо него Казахстанский 3 желания?
Мы уже сами делаем майонез, и три желания тоже не уступают.
Еж, дело привычки, это уже просто в нулевых или в 90х, как и Идеал, просто тупо берешь то, к чему привык..
Тут путать не надо привычку, и полезность..
Наш девиз четыре слова: тонешь сам, топи другого
Отправлено: 30.06.22 - 20:45
Цитата:
Майонез и полезность вещи вообще несовместимые-это мне гастроэнтеролог Ш,в Жемчужине сказала.
111:
Тут путать не надо привычку, и полезность..
Тут путать не надо привычку, и полезность..
Майонез и полезность вещи вообще несовместимые-это мне гастроэнтеролог Ш,в Жемчужине сказала.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 17123
Наш девиз четыре слова: тонешь сам, топи другого
Отправлено: 30.06.22 - 21:11
Цитата:
Если российские огурцы станут 10 000 то рудненские тоже подорожают.
111:
Даже если представить, что российские огурцы стали стоить десять тысяч тенге за кило, сюда начнут ввозить другие. Более дешевые, даже рудненские станут дешевле.. Согласен?
Даже если представить, что российские огурцы стали стоить десять тысяч тенге за кило, сюда начнут ввозить другие. Более дешевые, даже рудненские станут дешевле.. Согласен?
Если российские огурцы станут 10 000 то рудненские тоже подорожают.
Наш девиз четыре слова: тонешь сам, топи другого
Отправлено: 30.06.22 - 21:38
Цитата:
Намедни пошел в магазин за сыром.
Голландский Садчиковский теперь дешевле, чем российский сырный продукт..3190 против 4700 за кг. Хотя раньше было наоборот.
Конечно, выбрал наш. Вот он шанс расширять производство местным производителям.
Добринцофф:
Кстати ЕЖК домашний 0.7 который стоил примерно 500тнг ,теперь стоит 950 и это при курсе 8.
Кстати ЕЖК домашний 0.7 который стоил примерно 500тнг ,теперь стоит 950 и это при курсе 8.
Намедни пошел в магазин за сыром.
Голландский Садчиковский теперь дешевле, чем российский сырный продукт..3190 против 4700 за кг. Хотя раньше было наоборот.
Конечно, выбрал наш. Вот он шанс расширять производство местным производителям.
Наш девиз четыре слова: тонешь сам, топи другого
Отправлено: 30.06.22 - 21:49
Цитата:
Вот..
А вот это вот главное..
Если продукт, который ты приаел, не очень полезен, то и разницы особо то нет.
Как и газировки, сахар, какие то колбасы..
Добринцофф:
Майонез и полезность вещи вообще несовместимые-это мне гастроэнтеролог Ш,
Майонез и полезность вещи вообще несовместимые-это мне гастроэнтеролог Ш,
Вот..
А вот это вот главное..
Если продукт, который ты приаел, не очень полезен, то и разницы особо то нет.
Как и газировки, сахар, какие то колбасы..
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