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≡ Наш девиз четыре слова: тонешь сам, топи другого
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44574
Наш девиз четыре слова: тонешь сам, топи другого
Отправлено: 30.06.22 - 15:13
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Санкции наложенные Западом за спецоперацию Путина, на Россию, оказались очень живительными, рост цен на всё что производилось в России, теперь подорожало дополнительно ещё из-за повышения курса российского рубля.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8613
Re: Наш девиз четыре слова: тонешь сам, топи другого
Отправлено: 30.06.22 - 15:13
#1
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Цитата:
что как Казахстан был колонией России, так и остался.

Риторический вопрос: А кто мешал 30 лет открывать свои производства, пахать и сеять, разводить табуны? Думали, тои на нефтедоллары будут вечно?
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peshexod
§ peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
4078
Re: Наш девиз четыре слова: тонешь сам, топи другого
Отправлено: 30.06.22 - 15:34
#2
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Искать виноватого в своих промахах
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15157
Наш девиз четыре слова: тонешь сам, топи другого
Отправлено: 30.06.22 - 15:41
#3
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Давно надо было так, надо развивать свое производство, например по бумаге, больше стали брать казахстанскую..
Сделать один к десяти или к пятнадцати и российских товаров тут не будет..
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2257
Наш девиз четыре слова: тонешь сам, топи другого
Отправлено: 30.06.22 - 15:45
#4
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Цитата:
111:
Сделать один к десяти или к пятнадцати и российских товаров тут не будет..

И своих тоже.
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15157
Наш девиз четыре слова: тонешь сам, топи другого
Отправлено: 30.06.22 - 15:48
#5
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Цитата:
Маркс:
своих тоже.

Например?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
357
Re: Наш девиз четыре слова: тонешь сам, топи другого
Отправлено: 30.06.22 - 17:16
#6
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Для производства, чего нибудь, увы пока, нет возможностей.
Читайте, М , Джакишева, он обьяснил, почему , невозможно, почему не россиийская АЭС.
Я с ним солидарен, если бы была возможность поставить маленькие АЭС в каждой области, тогда была бы возможность думать,
Если бы вместо экспо, собрали бы 10-15 самых выдающихся ученых и поставили перед ними задачу, возможно они решили бы вопрос даже утилизации
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
357
Re: Наш девиз четыре слова: тонешь сам, топи другого
Отправлено: 30.06.22 - 17:19
#7
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Когда плечо подачи как у Южной Корей, 400 км, а не так как у нас 1500, стоимость квт,ч будет за предельная
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8741
Re: Наш девиз четыре слова: тонешь сам, топи другого
Отправлено: 30.06.22 - 19:34
#8
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Цитата:
111:
Сделать один к десяти или к пятнадцати и российских товаров тут не будет..

А как же твой любимый майонез ЕЖК,почему не берёшь вместо него Казахстанский 3 желания?Кстати ЕЖК домашний 0.7 который стоил примерно 500тнг ,теперь стоит 950 и это при курсе 8.
Далее представь сколько будут стоить воронежские шампиньоны которые ты режешь в пиццу,а Российские огурчики Рава -это только некоторые продукты которые ты выкладываешь в своей ветке.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15157
Наш девиз четыре слова: тонешь сам, топи другого
Отправлено: 30.06.22 - 20:09
#9
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Цитата:
Добринцофф:
Далее представь сколько будут стоить воронежские шампиньоны которые ты режешь в пиццу,а Российские огурчики Рава -это только некоторые продукты которые ты выкладываешь в своей ветке.

Даже если представить, что российские огурцы стали стоить десять тысяч тенге за кило, сюда начнут ввозить другие.
Более дешевые, даже рудненские станут дешевле..
Согласен?
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15157
Наш девиз четыре слова: тонешь сам, топи другого
Отправлено: 30.06.22 - 20:11
#10
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Цитата:
Добринцофф:
как же твой любимый майонез ЕЖК,почему не берёшь вместо него Казахстанский 3 желания?

Мы уже сами делаем майонез, и три желания тоже не уступают.
Еж, дело привычки, это уже просто в нулевых или в 90х, как и Идеал, просто тупо берешь то, к чему привык..
Тут путать не надо привычку, и полезность..
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8741
Наш девиз четыре слова: тонешь сам, топи другого
Отправлено: 30.06.22 - 20:45
#11
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Цитата:
111:
Тут путать не надо привычку, и полезность..

Майонез и полезность вещи вообще несовместимые-это мне гастроэнтеролог Ш,в Жемчужине сказала.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17123
Наш девиз четыре слова: тонешь сам, топи другого
Отправлено: 30.06.22 - 21:11
#12
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Цитата:
111:
Даже если представить, что российские огурцы стали стоить десять тысяч тенге за кило, сюда начнут ввозить другие. Более дешевые, даже рудненские станут дешевле.. Согласен?

Если российские огурцы станут 10 000 то рудненские тоже подорожают.
Профайл
yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8613
Наш девиз четыре слова: тонешь сам, топи другого
Отправлено: 30.06.22 - 21:38
#13
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Цитата:
Добринцофф:
Кстати ЕЖК домашний 0.7 который стоил примерно 500тнг ,теперь стоит 950 и это при курсе 8.

Намедни пошел в магазин за сыром.
Голландский Садчиковский теперь дешевле, чем российский сырный продукт..3190 против 4700 за кг. Хотя раньше было наоборот.
Конечно, выбрал наш. Вот он шанс расширять производство местным производителям.
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15157
Наш девиз четыре слова: тонешь сам, топи другого
Отправлено: 30.06.22 - 21:49
#14
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Цитата:
Добринцофф:
Майонез и полезность вещи вообще несовместимые-это мне гастроэнтеролог Ш,

Вот..
А вот это вот главное..
Если продукт, который ты приаел, не очень полезен, то и разницы особо то нет.
Как и газировки, сахар, какие то колбасы..
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