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≡ На реконструкцию Дворца бракосочетания в Костанае потратят 244,2 млн тенге
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44574
На реконструкцию Дворца бракосочетания в Костанае потратят 244,2 млн тенге
Отправлено: 30.06.22 - 15:16
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По информации его владельца, ТОО «СПК Тобол», реконструкцией займется ТОО «ГрадСтройСервис», а сумма договора составит 244,2 млн тенге с учетом НДС. На ПСД и строительство Дворца бракосочетания в 2014 году потратили 374,1 млн тенге.
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
345
Re: На реконструкцию Дворца бракосочетания в Костанае потратят...
Отправлено: 30.06.22 - 15:16
#1
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вот понты и сказываются. Шарлатаны
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peshexod
§ peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
4078
Re: На реконструкцию Дворца бракосочетания в Костанае потратят...
Отправлено: 30.06.22 - 15:28
#2
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Тяп-ляп бабки списали, здание толком не работало и развалилось
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Безбилетный пассажир
§ Безбилетный пассажир
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.11.13
Сообщений:
76
Re: На реконструкцию Дворца бракосочетания в Костанае потратят...
Отправлено: 30.06.22 - 16:58
#3
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Еще при возведении этого сооружения я обратил внимание, что используется строительный материал (конкретно кирпич), бывший в употреблении. Тогда, помню, написал об этом в НГ. Кто-то из чиновников ответил, что такого быть не может и кирпич новый. Ну вот и аукнулось. Время все расставило на свои места.
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olegggon
§ olegggon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.07.11
Сообщений:
1248
Re: На реконструкцию Дворца бракосочетания в Костанае потратят...
Отправлено: 30.06.22 - 17:08
#4
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100% новый ремонт будет не лучше старого. Отвалится всё быстро. У нас по другому не умеют.
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d
§ dvb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.08.14
Сообщений:
337
Re: На реконструкцию Дворца бракосочетания в Костанае потратят...
Отправлено: 30.06.22 - 19:25
#5
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Читаешь и понимаешь, что это опять Говоров.
Гафуров, отправил бы ты своего репортера на курсы русского языка


В нашей работе изменений не будут
направлен на согласованиние поставщику
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