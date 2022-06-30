Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Куратор темы: 111
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 12735
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.06.22 - 11:57
Цитата:
Ну могу скинуть тут фото трупика этой девочки чтобы вам насладится этим зрелищем уже по полной и чтобы дать вам повод бегать с этим фото и везде верещать что девочке явно не 6 а 8 а это уже другое!это взрослый человек почти боец ВСУ! Девочка лежит в странной позе а значит ее туда заранее уже положили мертвую! Да и вообще это кукла! И фото ничего не доказывает)))а нет доказывает это же фото донбасской девочки сейчас мы на фото припешем цифру 2014 и будем доказать что это фейк Украины)))
У вас же только так теперь да?
[Исправлено: Домовенок, 30.06.2022 - 12:11]
maxsaf:
Шестилетняя девочка мирно спала в коляске? Дети с двух лет в колясках не нуждаются. Фейкометы обкокились?
Шестилетняя девочка мирно спала в коляске? Дети с двух лет в колясках не нуждаются. Фейкометы обкокились?
Ну могу скинуть тут фото трупика этой девочки чтобы вам насладится этим зрелищем уже по полной и чтобы дать вам повод бегать с этим фото и везде верещать что девочке явно не 6 а 8 а это уже другое!это взрослый человек почти боец ВСУ! Девочка лежит в странной позе а значит ее туда заранее уже положили мертвую! Да и вообще это кукла! И фото ничего не доказывает)))а нет доказывает это же фото донбасской девочки сейчас мы на фото припешем цифру 2014 и будем доказать что это фейк Украины)))
У вас же только так теперь да?
[Исправлено: Домовенок, 30.06.2022 - 12:11]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 12735
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.06.22 - 12:04
Цитата:
Уровень аргументации Путиниста
Утверждать Что я отвечаю как Путин
И это хорошо потому что Путин молодец)))
Цитата:
22 июня ровно в 4 утра вообще то
А что уже не считово?
Да правда пофиг Уже как-то стало всем на это победобесие)Цитата:
Так и знал что на бобмасе так делали все 8 лет
Целая индустрия смотрю подклада трупиков на улицы работала)))
Да?
[Исправлено: Домовенок, 30.06.2022 - 12:12]
Маркс:
Ну прям как Путин ответил. Кто обзывается, тот сам так называется. Потому что у Путина есть чему поучиться в отличие от твоих кумиров Байдена или Зеленского.
Ну прям как Путин ответил. Кто обзывается, тот сам так называется. Потому что у Путина есть чему поучиться в отличие от твоих кумиров Байдена или Зеленского.
Уровень аргументации Путиниста
Утверждать Что я отвечаю как Путин
И это хорошо потому что Путин молодец)))
Цитата:
lavprof:
хах, не заходил пару дней, а тут ничего не меняется, все льется песня про "5 утра"))
хах, не заходил пару дней, а тут ничего не меняется, все льется песня про "5 утра"))
22 июня ровно в 4 утра вообще то
А что уже не считово?
Да правда пофиг Уже как-то стало всем на это победобесие)Цитата:
maxsaf:
А зачем вам? Ну покажут и что, вы поймете от чего человек умер и когда? Привезти из больниц да из моргов для убедительности проблемы не составит.
А зачем вам? Ну покажут и что, вы поймете от чего человек умер и когда? Привезти из больниц да из моргов для убедительности проблемы не составит.
Так и знал что на бобмасе так делали все 8 лет
Целая индустрия смотрю подклада трупиков на улицы работала)))
Да?
[Исправлено: Домовенок, 30.06.2022 - 12:12]
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.06.22 - 12:17
Цитата:
Мы в таких делах не разбираемся и не знаем, что должно болеть больше. Это нужно спрашивать у вас, знатоков и профессионалов ритуала целования одного места кумирам, выбранным для вас кураторами.
abaika95:
Вот скажите вы когда нашинаетесь ему одно место целовать у вас больше спина болит или язык?))
Вот скажите вы когда нашинаетесь ему одно место целовать у вас больше спина болит или язык?))
Мы в таких делах не разбираемся и не знаем, что должно болеть больше. Это нужно спрашивать у вас, знатоков и профессионалов ритуала целования одного места кумирам, выбранным для вас кураторами.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.06.22 - 12:52
Цитата:
дак 111 про 5 утра пишет) и не про 22) он то без книжки, старается как умеет, дали б ему литературки то))
abaika95:
22 июня ровно в 4 утра вообще то
22 июня ровно в 4 утра вообще то
дак 111 про 5 утра пишет) и не про 22) он то без книжки, старается как умеет, дали б ему литературки то))
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 357
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.06.22 - 13:31
У меня есть предложение, мы тут дискутируем, пока лето не очень жаркое, может устроить встречу в форуме или вне форума, мы все достаточно обеспеченные люди, с разными взглядами, один вечер , я думаю можно устроить, я готов даже Серого встретить, просто , боюсь это может затянуться, конечно, все зависит от горячительного, Что скажете, при условии согласия зарубежных друзей, мы костанайцы сможем потянуть? Я повесил, вопрос открытый, я готов ко всему. Нет , так нет
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.06.22 - 14:15
Цитата:
Ну вот приеду, допустим, я на Хаммере, солидный человек в малиновом пиджаке, с пудовой голдой на шее, годами за спиной и увижу сборище прыщавых малолеток или ортодоксальных пенсионеров. И куда мне потом? С обрыва в реку от такого разочарования?
Не, уж лучше я буду оставаться в неведении и представлять образы форумчан так, как они сформировались в моем представлении по комментариям. Хотя, кого я обманываю? Скорее всего, реальность и есть такая, как описано в первом абзаце.
saba:
может устроить встречу в форуме или вне форума, мы все достаточно обеспеченные люди, с разными взглядами
может устроить встречу в форуме или вне форума, мы все достаточно обеспеченные люди, с разными взглядами
Ну вот приеду, допустим, я на Хаммере, солидный человек в малиновом пиджаке, с пудовой голдой на шее, годами за спиной и увижу сборище прыщавых малолеток или ортодоксальных пенсионеров. И куда мне потом? С обрыва в реку от такого разочарования?
Не, уж лучше я буду оставаться в неведении и представлять образы форумчан так, как они сформировались в моем представлении по комментариям. Хотя, кого я обманываю? Скорее всего, реальность и есть такая, как описано в первом абзаце.
(Пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 2619
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.06.22 - 14:15
Цитата:
Был тут такой Дениска. Лет 10 назад он организовывал встречу. Хорошо тогда шашлычков на Тоболе поели.
saba:
может устроить встречу в форуме или вне форума,
может устроить встречу в форуме или вне форума,
Был тут такой Дениска. Лет 10 назад он организовывал встречу. Хорошо тогда шашлычков на Тоболе поели.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.06.22 - 14:48
Цитата:
Остались те, кто никуда не ходит, не собирался и тд..
Все, кто встречались, ушли..
Наверно разачаровались каким то образом друг в друге..
Хотя было весело..
saba:
Что скажете, при условии согласия зарубежных друзей, мы костанайцы сможем потянуть? Я
Что скажете, при условии согласия зарубежных друзей, мы костанайцы сможем потянуть? Я
Остались те, кто никуда не ходит, не собирался и тд..
Все, кто встречались, ушли..
Наверно разачаровались каким то образом друг в друге..
Хотя было весело..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.06.22 - 14:49
Цитата:
Хм..
Не понял..
maxsaf:
Казахстанцы в 5 утра просыпаются, и в поле работать идут.
Казахстанцы в 5 утра просыпаются, и в поле работать идут.
Хм..
Не понял..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.06.22 - 15:26
Хм..
То что оккупанты бежали с острова Змеиный, фейк или правда?
То что их бомбили и то что тупо просто сидеть на скалах, где нельзя спрятаться, это было..
Тупость российских генералов..
Не обезьяны же..
А вот то что убежали, заголовок попался .
Надо почитать..
То что оккупанты бежали с острова Змеиный, фейк или правда?
То что их бомбили и то что тупо просто сидеть на скалах, где нельзя спрятаться, это было..
Тупость российских генералов..
Не обезьяны же..
А вот то что убежали, заголовок попался .
Надо почитать..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 12735
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.06.22 - 15:31
Цитата:
Отвечаешь как Путин)
Не молодец
Просто как старый дедушка котрый на каждый выпад кричит сам такой! Потому маленького Путина так чисто били в подворотнях от чего он обидевшись пошел в КГБ всех сдавать)
Цитата:
Зачем литература если всем известно
По утрам нападают только фашисты на мирно спящие города
Бомбят Киев и уничтожают мирное население
Фашисты и есть Цитата:
Цитата:
Цитата:
Тоесть ты солидный прыщавый пенс на Хаммере?
А Хаммер что уже велики стал производить?
Цитата:
Только вот серый не готов
Он тут с 2008 года скрывается)
[Исправлено: Домовенок, 30.06.2022 - 16:03]
Маркс:
Мы в таких делах не разбираемся и не знаем, что должно болеть больше. Это нужно спрашивать у вас
Мы в таких делах не разбираемся и не знаем, что должно болеть больше. Это нужно спрашивать у вас
Отвечаешь как Путин)
Не молодец
Просто как старый дедушка котрый на каждый выпад кричит сам такой! Потому маленького Путина так чисто били в подворотнях от чего он обидевшись пошел в КГБ всех сдавать)
Цитата:
lavprof:
дак 111 про 5 утра пишет) и не про 22) он то без книжки, старается как умеет, дали б ему литературки то))
дак 111 про 5 утра пишет) и не про 22) он то без книжки, старается как умеет, дали б ему литературки то))
Зачем литература если всем известно
По утрам нападают только фашисты на мирно спящие города
Бомбят Киев и уничтожают мирное население
Фашисты и есть Цитата:
Маркс:
Ну вот приеду, допустим, я на Хаммере
Ну вот приеду, допустим, я на Хаммере
Цитата:
Маркс:
увижу сборище прыщавых малолеток или ортодоксальных пенсионеров
увижу сборище прыщавых малолеток или ортодоксальных пенсионеров
Цитата:
Маркс:
Скорее всего, реальность и есть такая, как описано в первом абзаце.
Скорее всего, реальность и есть такая, как описано в первом абзаце.
Тоесть ты солидный прыщавый пенс на Хаммере?
А Хаммер что уже велики стал производить?
Цитата:
saba:
У меня есть предложение, мы тут дискутируем, пока лето не очень жаркое, может устроить встречу в форуме или вне форума, мы все достаточно обеспеченные люди, с разными взглядами, один вечер , я думаю можно устроить, я готов даже Серого встретить,
У меня есть предложение, мы тут дискутируем, пока лето не очень жаркое, может устроить встречу в форуме или вне форума, мы все достаточно обеспеченные люди, с разными взглядами, один вечер , я думаю можно устроить, я готов даже Серого встретить,
Только вот серый не готов
Он тут с 2008 года скрывается)
[Исправлено: Домовенок, 30.06.2022 - 16:03]
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.06.22 - 17:05
Цитата:
блин, не пенсионер пока, но уже не малолетка, хотя опять же смотря для кого)) для многих да, считай малолетка)) ну хоть не прыщавый))
Цитата:
извиняюсь, а если напасть днем на мирные города, то уже не фашисты? Или если Киев при этом не бомбить?
А, ну да, вопрос снят, США же не фашисты, они не по утрам бомбили/бомбят, по бодрствующим "человекам", и вообще не Киев. Понял, принял.
Маркс:
реальность и есть такая
реальность и есть такая
блин, не пенсионер пока, но уже не малолетка, хотя опять же смотря для кого)) для многих да, считай малолетка)) ну хоть не прыщавый))
Цитата:
abaika95:
Зачем литература если всем известно По утрам нападают только фашисты на мирно спящие города Бомбят Киев и уничтожают мирное население
Зачем литература если всем известно По утрам нападают только фашисты на мирно спящие города Бомбят Киев и уничтожают мирное население
извиняюсь, а если напасть днем на мирные города, то уже не фашисты? Или если Киев при этом не бомбить?
А, ну да, вопрос снят, США же не фашисты, они не по утрам бомбили/бомбят, по бодрствующим "человекам", и вообще не Киев. Понял, принял.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.06.22 - 18:57
Цитата:
В психологии твои нападки называются проекцией. Это когда пациент зацикливается и свои детские обиды переносит на других, тем самым объясняя себе даже самые невероятные вещи, происходящие с ним и с окружающими.
Цитата:
В воспаленном мозгу я могу принимать любой образ. Это зависит только от запущенности болезни и количества введённого препарата.
abaika95:
Потому маленького Путина так чисто били в подворотнях от чего он обидевшись пошел в КГБ всех сдавать)
Потому маленького Путина так чисто били в подворотнях от чего он обидевшись пошел в КГБ всех сдавать)
В психологии твои нападки называются проекцией. Это когда пациент зацикливается и свои детские обиды переносит на других, тем самым объясняя себе даже самые невероятные вещи, происходящие с ним и с окружающими.
Цитата:
abaika95:
Тоесть ты солидный прыщавый пенс на Хаммере?
Тоесть ты солидный прыщавый пенс на Хаммере?
В воспаленном мозгу я могу принимать любой образ. Это зависит только от запущенности болезни и количества введённого препарата.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 17120
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.06.22 - 19:11
Цитата:
Скидывайте. Только обязательно в коляске
abaika95:
Ну могу скинуть тут фото трупика этой девочки чтобы вам насладится этим зрелищем уже по полной и чтобы дать вам повод бегать с этим фото и везде верещать что девочке явно не 6 а 8
Ну могу скинуть тут фото трупика этой девочки чтобы вам насладится этим зрелищем уже по полной и чтобы дать вам повод бегать с этим фото и везде верещать что девочке явно не 6 а 8
Скидывайте. Только обязательно в коляске
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 16.05.11
- Сообщений:
- 8740
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.06.22 - 19:38
Цитата:
Точно на Тоболе встреча была?
юля елиссева:
Был тут такой Дениска. Лет 10 назад он организовывал встречу. Хорошо тогда шашлычков на Тоболе поели.
Был тут такой Дениска. Лет 10 назад он организовывал встречу. Хорошо тогда шашлычков на Тоболе поели.
Точно на Тоболе встреча была?
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 12, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 12
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать