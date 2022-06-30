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≡ В отношении Kcell и Tele2 ведут расследование из-за высоких цен на связь
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44574
В отношении Kcell и Tele2 ведут расследование из-за высоких цен на связь
Отправлено: 30.06.22 - 18:21
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АЗРК ведёт расследование в отношении АО "Кселл" и ТОО "Мобайл Телеком-Сервис", которые входят в группу "Казахтелеком", из-за монопольно высоких цен на сотовую связь, мобильный интернет и рассылку SMS.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5368
Re: В отношении Kcell и Tele2 ведут расследование из-за высоких...
Отправлено: 30.06.22 - 18:21
#1
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У моей подруги было две тысячи , теперь две с половиной. У меня тоже две тысячи было, потихоньку до три с половиной догнали. Так и пушки: рекомендуется оплатить столько, а куда деваться, платишь
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8740
Re: В отношении Kcell и Tele2 ведут расследование из-за высоких...
Отправлено: 30.06.22 - 19:11
#2
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Цитата:
Оператор Tele2, в свою очередь, устанавливал высокие цены на SMS-рассылки.

Источник:

Кто в 2022 ещё пользуется SMS?
Наверное только служба спасения.
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