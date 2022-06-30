Re: В отношении Kcell и Tele2 ведут расследование из-за высоких...

Отправлено: - 18:21

У моей подруги было две тысячи , теперь две с половиной. У меня тоже две тысячи было, потихоньку до три с половиной догнали. Так и пушки: рекомендуется оплатить столько, а куда деваться, платишь