Re: Дату празднования Дня столицы могут пересмотреть, считает...

Отправлено: - 18:15

При советской власти были всего три дня красными на календаре, это восьмое марта, первое мая и седьмое ноября. Нынче совсем разгулялись: Наурыз, пасха, айт,день столицы, президента, конституция,независимость,что там пропустил, так ещё чтоб на выходные не попал, иначе ещё гулянка