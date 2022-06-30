Отправлено: - 19:34

111:

Сделать один к десяти или к пятнадцати и российских товаров тут не будет..

Цитата:А как же твой любимый майонез ЕЖК,почему не берёшь вместо него Казахстанский 3 желания?Кстати ЕЖК домашний 0.7 который стоил примерно 500тнг ,теперь стоит 950 и это при курсе 8.Далее представь сколько будут стоить воронежские шампиньоны которые ты режешь в пиццу,а Российские огурчики Рава -это только некоторые продукты которые ты выкладываешь в своей ветке.