Отправлено: - 17:03

Как я и говорила, сокращения групп с русским языком обучения нет.

Цитата:Айман Елемановна, это вы сейчас честно-честно?А мне вот поведали другое. к примеру в саду 54 из 3-х русскоязычных групп, которые каждый год набирают, оставили только ОДНУ, а две будут с казахским языком.Это ли не сокращение? А вы заявляете другое.Политика замещения в действии... Когда родители, которым надо выходить на работу, будут вынуждены отдавать детей хоть в какую группу, даже если она с НЕ РОДНЫМ языком.