Отправлено: - 17:02

111:

Зачем весь этот фарс, тогда как между ними идет сейчас натуральная резня? Нужно быть осторожней в таких вопросах то.. Но мы отмечали например в кругу семьи..

[Исправлено: Kairat stayer, 30.06.2022 - 17:03]

Цитата:Почти 6 лет тому назад один деятель отмечал, что есть другая половина страны, у которых другие предки и другие обычаи и традиции.что то вы их исключили из своих умозаключений. Тогда ответил ему, цитирую отрывок:Кайрат стайер: Суть в том, чтобы где бы не находились люди, в любой стране, помнили свои корни, кто мешает или препятствует, пусть другие народы проводят всемирные славянские, корейские, африканские и других народов игры. Хохол озвучил, что пришла европейская культура, однако для европейца который живет в Европе, игра в кокпар не приемлема, где всадники борются за тушу козла, при этом для нас кочевников это возрождение традиции.Подробнее здесь: