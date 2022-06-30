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≡ Опубликованы данные об этническом составе Казахстана
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44573
Опубликованы данные об этническом составе Казахстана
Отправлено: 30.06.22 - 10:17
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Министерство информации и общественного развития опубликовало проект концепции развития Ассамблеи народа Казахстана до 2026 года. В документе опубликованы данные о национальном составе казахстанцев.
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2963
Опубликованы данные об этническом составе Казахстана
Отправлено: 30.06.22 - 17:02
#15
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Цитата:
111:
Зачем весь этот фарс, тогда как между ними идет сейчас натуральная резня? Нужно быть осторожней в таких вопросах то.. Но мы отмечали например в кругу семьи..


Почти 6 лет тому назад один деятель отмечал, что есть другая половина страны, у которых другие предки и другие обычаи и традиции.что то вы их исключили из своих умозаключений. Тогда ответил ему, цитирую отрывок:

Кайрат стайер: Суть в том, чтобы где бы не находились люди, в любой стране, помнили свои корни, кто мешает или препятствует, пусть другие народы проводят всемирные славянские, корейские, африканские и других народов игры. Хохол озвучил, что пришла европейская культура, однако для европейца который живет в Европе, игра в кокпар не приемлема, где всадники борются за тушу козла, при этом для нас кочевников это возрождение традиции.

Подробнее здесь:

[Исправлено: Kairat stayer, 30.06.2022 - 17:03]
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