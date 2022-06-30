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≡ О зарплатах, безопасности и русскоязычных группах в детсадах - На вопросы родителей ответили в управлении образования Костанайскй области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44573
О зарплатах, безопасности и русскоязычных группах в детсадах - На вопросы родителей ответили в управлении образования Костанайскй области
Отправлено: 30.06.22 - 16:37
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Айман Ибраева сообщила, что долгов по зарплате учителей нет, все школы обеспечены теплыми туалетами, а сокращение русскоязычных групп в детсадах Костаная не проводится.
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V
* Vlad Kostanai
(Пользователи)
Регистрация:
29.11.19
Сообщений:
9
Re: О зарплатах, безопасности и русскоязычных группах в детсадах...
Отправлено: 30.06.22 - 16:37
#1
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Интересно, а почему отсутствует комментарий по отсутствию мест в первых классах школ новых районов города, Юбилейный, Алтын Арман, Береке?
Если НГ не сложно, хотел бы попросить уточнить и этот момент у Айман Ибраевой.
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
345
Re: О зарплатах, безопасности и русскоязычных группах в детсадах...
Отправлено: 30.06.22 - 16:48
#2
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жилые лома штампуют, а вот со школами и садиками не так все быстро получается. Оно и понятно- дом построили и продали квартиры. А с садиками и со школами труднее. Тут надо увеличивать персонал, штат, оборудование закупать. Дополнительные затраты.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8612
Re: О зарплатах, безопасности и русскоязычных группах в детсадах...
Отправлено: 30.06.22 - 17:03
#3
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Цитата:
Как я и говорила, сокращения групп с русским языком обучения нет.

Айман Елемановна, это вы сейчас честно-честно?
А мне вот поведали другое. к примеру в саду 54 из 3-х русскоязычных групп, которые каждый год набирают, оставили только ОДНУ, а две будут с казахским языком.
Это ли не сокращение? А вы заявляете другое.
Политика замещения в действии... Когда родители, которым надо выходить на работу, будут вынуждены отдавать детей хоть в какую группу, даже если она с НЕ РОДНЫМ языком.
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