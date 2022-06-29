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"Курс рубля искусственный". Депутат предложил ввести специальный расчётный курс рубля к тенге
"Курс рубля искусственный". Депутат предложил ввести специальный расчётный курс рубля к тенге
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