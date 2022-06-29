Отправлено: - 14:22

serg kost:

А между тем в России уже резко подешевели в рублях стройматериалы российского производства.



Цитата:Сейчас прислали фотку из Питера, что чай Тассай уже там продают по 69 рублей за пол-литра. Вопрос знатокам, где теперь выгоднее продавать этот чай, если здесь его за такую цену и при таком соотношении валют никто никогда не купит?