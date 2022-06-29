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≡ "Курс рубля искусственный". Депутат предложил ввести специальный расчётный курс рубля к тенге
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44573
"Курс рубля искусственный". Депутат предложил ввести специальный расчётный курс рубля к тенге
Отправлено: 29.06.22 - 14:53
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Депутат мажилиса Аманжан Жамалов на заседании палаты высказался о растущем курсе рубля и проблемах, которые влечёт накопление российской валюты в стране. В Казахстане остаётся большая масса рублей, при том что валюта по факту является неконвертируемой, подчеркнул депутат Жамалов.
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2255
"Курс рубля искусственный". Депутат предложил ввести специальный расчётный курс рубля к тенге
Отправлено: 30.06.22 - 14:22
#30
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Цитата:
serg kost:
А между тем в России уже резко подешевели в рублях стройматериалы российского производства.

Сейчас прислали фотку из Питера, что чай Тассай уже там продают по 69 рублей за пол-литра. Вопрос знатокам, где теперь выгоднее продавать этот чай, если здесь его за такую цену и при таком соотношении валют никто никогда не купит?
Профайл
С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1010
"Курс рубля искусственный". Депутат предложил ввести специальный расчётный курс рубля к тенге
Отправлено: 30.06.22 - 14:27
#31
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Цитата:
serg kost:
Металлопродукция в среднем на 40%

Бред.
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1367
"Курс рубля искусственный". Депутат предложил ввести специальный расчётный курс рубля к тенге
Отправлено: 30.06.22 - 15:30
#32
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Цитата:
Сабыр:

Металл в России с марта подешевел на 40%.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15150
"Курс рубля искусственный". Депутат предложил ввести специальный расчётный курс рубля к тенге
Отправлено: 30.06.22 - 16:08
#33
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Машинка..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15150
"Курс рубля искусственный". Депутат предложил ввести специальный расчётный курс рубля к тенге
Отправлено: 30.06.22 - 16:09
#34
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Такая же машинка..



Реальность где то посередине..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15150
"Курс рубля искусственный". Депутат предложил ввести специальный расчётный курс рубля к тенге
Отправлено: 30.06.22 - 16:15
#35
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Серия UP

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15150
"Курс рубля искусственный". Депутат предложил ввести специальный расчётный курс рубля к тенге
Отправлено: 30.06.22 - 16:16
#36
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Такой же..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15150
"Курс рубля искусственный". Депутат предложил ввести специальный расчётный курс рубля к тенге
Отправлено: 30.06.22 - 16:16
#37
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Реальный курс плюс минус, плюс посредники..
Ну не более 6ти..
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