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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 236 из 236«1...234235236
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Куратор темы: 111
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12735
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.06.22 - 11:57
#3526
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Цитата:
maxsaf:
Шестилетняя девочка мирно спала в коляске? Дети с двух лет в колясках не нуждаются. Фейкометы обкокились?

Ну могу скинуть тут фото трупика этой девочки чтобы вам насладится этим зрелищем уже по полной и чтобы дать вам повод бегать с этим фото и везде верещать что девочке явно не 6 а 8 а это уже другое!это взрослый человек почти боец ВСУ! Девочка лежит в странной позе а значит ее туда заранее уже положили мертвую! Да и вообще это кукла! И фото ничего не доказывает)))а нет доказывает это же фото донбасской девочки сейчас мы на фото припешем цифру 2014 и будем доказать что это фейк Украины)))
У вас же только так теперь да?

[Исправлено: Домовенок, 30.06.2022 - 12:11]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12735
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.06.22 - 12:04
#3527
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Цитата:
Маркс:
Ну прям как Путин ответил. Кто обзывается, тот сам так называется. Потому что у Путина есть чему поучиться в отличие от твоих кумиров Байдена или Зеленского.

Уровень аргументации Путиниста
Утверждать Что я отвечаю как Путин
И это хорошо потому что Путин молодец)))
Цитата:
lavprof:
хах, не заходил пару дней, а тут ничего не меняется, все льется песня про "5 утра"))

22 июня ровно в 4 утра вообще то
А что уже не считово?
Да правда пофиг Уже как-то стало всем на это победобесие)Цитата:
maxsaf:
А зачем вам? Ну покажут и что, вы поймете от чего человек умер и когда? Привезти из больниц да из моргов для убедительности проблемы не составит.

Так и знал что на бобмасе так делали все 8 лет
Целая индустрия смотрю подклада трупиков на улицы работала)))
Да?

[Исправлено: Домовенок, 30.06.2022 - 12:12]
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2253
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.06.22 - 12:17
#3528
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Цитата:
abaika95:
Вот скажите вы когда нашинаетесь ему одно место целовать у вас больше спина болит или язык?))

Мы в таких делах не разбираемся и не знаем, что должно болеть больше. Это нужно спрашивать у вас, знатоков и профессионалов ритуала целования одного места кумирам, выбранным для вас кураторами.
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
835
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.06.22 - 12:52
#3529
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Цитата:
abaika95:
22 июня ровно в 4 утра вообще то

дак 111 про 5 утра пишет) и не про 22) он то без книжки, старается как умеет, дали б ему литературки то))
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
355
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.06.22 - 13:31
#3530
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У меня есть предложение, мы тут дискутируем, пока лето не очень жаркое, может устроить встречу в форуме или вне форума, мы все достаточно обеспеченные люди, с разными взглядами, один вечер , я думаю можно устроить, я готов даже Серого встретить, просто , боюсь это может затянуться, конечно, все зависит от горячительного, Что скажете, при условии согласия зарубежных друзей, мы костанайцы сможем потянуть? Я повесил, вопрос открытый, я готов ко всему. Нет , так нет
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2253
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.06.22 - 14:15
#3531
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Цитата:
saba:
может устроить встречу в форуме или вне форума, мы все достаточно обеспеченные люди, с разными взглядами

Ну вот приеду, допустим, я на Хаммере, солидный человек в малиновом пиджаке, с пудовой голдой на шее, годами за спиной и увижу сборище прыщавых малолеток или ортодоксальных пенсионеров. И куда мне потом? С обрыва в реку от такого разочарования?

Не, уж лучше я буду оставаться в неведении и представлять образы форумчан так, как они сформировались в моем представлении по комментариям. Хотя, кого я обманываю? Скорее всего, реальность и есть такая, как описано в первом абзаце.
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юля елиссева
* юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2619
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.06.22 - 14:15
#3532
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Цитата:
saba:
может устроить встречу в форуме или вне форума,

Был тут такой Дениска. Лет 10 назад он организовывал встречу. Хорошо тогда шашлычков на Тоболе поели.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15143
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.06.22 - 14:48
#3533
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Цитата:
saba:
Что скажете, при условии согласия зарубежных друзей, мы костанайцы сможем потянуть? Я

Остались те, кто никуда не ходит, не собирался и тд..
Все, кто встречались, ушли..
Наверно разачаровались каким то образом друг в друге..
Хотя было весело..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15143
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.06.22 - 14:49
#3534
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Цитата:
maxsaf:
Казахстанцы в 5 утра просыпаются, и в поле работать идут.

Хм..
Не понял..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15143
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.06.22 - 15:26
#3535
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Хм..
То что оккупанты бежали с острова Змеиный, фейк или правда?
То что их бомбили и то что тупо просто сидеть на скалах, где нельзя спрятаться, это было..
Тупость российских генералов..
Не обезьяны же..
А вот то что убежали, заголовок попался .
Надо почитать..
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12735
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.06.22 - 15:31
#3536
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Цитата:
Маркс:
Мы в таких делах не разбираемся и не знаем, что должно болеть больше. Это нужно спрашивать у вас

Отвечаешь как Путин)
Не молодец
Просто как старый дедушка котрый на каждый выпад кричит сам такой! Потому маленького Путина так чисто били в подворотнях от чего он обидевшись пошел в КГБ всех сдавать)

Цитата:
lavprof:
дак 111 про 5 утра пишет) и не про 22) он то без книжки, старается как умеет, дали б ему литературки то))

Зачем литература если всем известно
По утрам нападают только фашисты на мирно спящие города
Бомбят Киев и уничтожают мирное население
Фашисты и есть Цитата:
Маркс:
Ну вот приеду, допустим, я на Хаммере

Цитата:
Маркс:
увижу сборище прыщавых малолеток или ортодоксальных пенсионеров

Цитата:
Маркс:
Скорее всего, реальность и есть такая, как описано в первом абзаце.

Тоесть ты солидный прыщавый пенс на Хаммере?
А Хаммер что уже велики стал производить?
Цитата:
saba:
У меня есть предложение, мы тут дискутируем, пока лето не очень жаркое, может устроить встречу в форуме или вне форума, мы все достаточно обеспеченные люди, с разными взглядами, один вечер , я думаю можно устроить, я готов даже Серого встретить,

Только вот серый не готов
Он тут с 2008 года скрывается за свое быдловатое хамство)
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