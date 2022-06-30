Отправлено: - 12:04

Маркс:

Ну прям как Путин ответил. Кто обзывается, тот сам так называется. Потому что у Путина есть чему поучиться в отличие от твоих кумиров Байдена или Зеленского.

lavprof:

хах, не заходил пару дней, а тут ничего не меняется, все льется песня про "5 утра"))

maxsaf:

А зачем вам? Ну покажут и что, вы поймете от чего человек умер и когда? Привезти из больниц да из моргов для убедительности проблемы не составит.

[Исправлено: Домовенок, 30.06.2022 - 12:12]

Цитата:Уровень аргументации ПутинистаУтверждать Что я отвечаю как ПутинИ это хорошо потому что Путин молодец)))Цитата:22 июня ровно в 4 утра вообще тоА что уже не считово?Да правда пофиг Уже как-то стало всем на это победобесие)Цитата:Так и знал что на бобмасе так делали все 8 летЦелая индустрия смотрю подклада трупиков на улицы работала)))Да?