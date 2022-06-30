Отправлено: - 15:24

yudjin:

Интересно, почему татаро-башкирский праздник отмечают на городском уровне с количеством данных народов в стране 1,1

yudjin:

а славянский народный праздник Масленицу с 20% русских, украинцев и белорусов в этом году проигнорировали?

yudjin:

Жду ответа от отдела внутренней политики,

Цитата:Потомучто Цитата:А сколько раз игнорировали сабантуй за эти года ? Октоберфест? Хануку? Китайский новый год?Если каждый праздник нац меньшинств праздновать так и работать некогда будетЦитата:Ты надеюсь письмо написал им?