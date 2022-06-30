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≡ Опубликованы данные об этническом составе Казахстана
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44571
Опубликованы данные об этническом составе Казахстана
Отправлено: 30.06.22 - 10:17
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Министерство информации и общественного развития опубликовало проект концепции развития Ассамблеи народа Казахстана до 2026 года. В документе опубликованы данные о национальном составе казахстанцев.
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юля елиссева
* юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2619
Re: Опубликованы данные об этническом составе Казахстана
Отправлено: 30.06.22 - 10:17
#1
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казахстанской статистике вообще кто-то верит?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12735
Re: Опубликованы данные об этническом составе Казахстана
Отправлено: 30.06.22 - 10:24
#2
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Эта статистика бессмысленна без сравнительного анализа с предыдущими годами
Вот к примеру 2009 год
Казахи 63%
Русские 23,7%
Узбеки 2,8%
Украинцы 2 %
И так далее
В итоге за 13 лет доля казахов увеличилась на 6% при этом сократилась доля русских всего (!) на 4%
Почему всего? Ну судя по тому какой тут вой стоял что отсюда массово уезжают русские в Россию а в России пишут что у нас тут русских почти не осталось то делаем вывод
Либо вой как всегда был воем на болотах
Либо русские получив гражданство РФ и пожив там, вернулись обратно (знаю кучу таких случаев)
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viktorian85
§ viktorian85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.09.10
Сообщений:
437
Re: Опубликованы данные об этническом составе Казахстана
Отправлено: 30.06.22 - 11:18
#3
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Русские, украинцы и прочие европейцы уезжают.
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25083
Опубликованы данные об этническом составе Казахстана
Отправлено: 30.06.22 - 11:23
#4
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Цитата:
viktorian85:
Русские, украинцы и прочие европейцы уезжают.

Скорей бы, все - уехали... :-o
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12735
Re: Опубликованы данные об этническом составе Казахстана
Отправлено: 30.06.22 - 12:15
#5
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Цитата:
viktorian85:
Русские, украинцы и прочие европейцы уезжают.

Причем тут европейцы и русские?
Они себя таковыми давно уже не считают так-то)
Цитата:
drakon:
Скорей бы, все - уехали.

Да вот не получается как-то
Возвращаются зачем-то ещё
Живут дальше тут
Говорят там вообще швах
И вот жену немку (в 19 родстве от бабушки сары) найти не могут чтобы по программе прикинувшись немцем в Германию свалить как некоторые)
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25083
Опубликованы данные об этническом составе Казахстана
Отправлено: 30.06.22 - 12:47
#6
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Цитата:

немцы - 0,92 процента;

Да, много наших, там ещё - осталось... :-o

[Исправлено: drakon, 30.06.2022 - 12:58]
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
355
Опубликованы данные об этническом составе Казахстана
Отправлено: 30.06.22 - 13:23
#7
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Вы так думаете? Я очень рад . когда мои друзья немцы приезжают из Германии, к сожалению . это происходит не так часто. как мне бы хотелось.
Есть к сожалению печальная статистика, сосед переехал в Кривой Рог в 90х, звони,страдал, через 2 месяца умер от инфаркта. У друга, отца забрала сестра отца в Москву, сразу умер, сказал мне кроме моего Викторовского ничего не надо. У жены моего брата мама обратно приехала из Германии( язык не поворачивается обозвать мою любимую женеше разными кличками, типа сноха)
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
355
Re: Опубликованы данные об этническом составе Казахстана
Отправлено: 30.06.22 - 13:38
#8
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Я далек от того, что ностальгия замучила, наверное воздух не подошел, особенно в Москве после Викторовского, всё имеет две стороны, мы ругаемся, что производство не развито, а они чт задыхаются, что лучше?
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25083
Опубликованы данные об этническом составе Казахстана
Отправлено: 30.06.22 - 13:43
#9
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Цитата:
saba:
Я далек от того, что ностальгия замучила,

Да, тяжело тут - адаптироваться,
к климату, после Казахстана... 8-) :-o
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8611
Re: Опубликованы данные об этническом составе Казахстана
Отправлено: 30.06.22 - 14:00
#10
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Интересно, почему татаро-башкирский праздник отмечают на городском уровне с количеством данных народов в стране 1,1%, а славянский народный праздник Масленицу с 20% русских, украинцев и белорусов в этом году проигнорировали? Жду ответа от отдела внутренней политики,
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15143
Опубликованы данные об этническом составе Казахстана
Отправлено: 30.06.22 - 15:17
#11
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Цитата:
yudjin:
русских, украинцев и белорусов

Зачем весь этот фарс, тогда как между ними идет сейчас натуральная резня?
Нужно быть осторожней в таких вопросах то..
Но мы отмечали например в кругу семьи..

[Исправлено: 111, 30.06.2022 - 15:18]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12735
Re: Опубликованы данные об этническом составе Казахстана
Отправлено: 30.06.22 - 15:24
#12
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Цитата:
yudjin:
Интересно, почему татаро-башкирский праздник отмечают на городском уровне с количеством данных народов в стране 1,1

Потомучто Цитата:
yudjin:
а славянский народный праздник Масленицу с 20% русских, украинцев и белорусов в этом году проигнорировали?

А сколько раз игнорировали сабантуй за эти года ? Октоберфест? Хануку? Китайский новый год?
Если каждый праздник нац меньшинств праздновать так и работать некогда будет
Цитата:
yudjin:
Жду ответа от отдела внутренней политики,

Ты надеюсь письмо написал им?
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