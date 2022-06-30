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Опубликованы данные об этническом составе Казахстана
Опубликованы данные об этническом составе Казахстана
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 44571
Опубликованы данные об этническом составе Казахстана
Отправлено: 30.06.22 - 10:17
Министерство информации и общественного развития опубликовало проект концепции развития Ассамблеи народа Казахстана до 2026 года. В документе опубликованы данные о национальном составе казахстанцев.
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(Пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 2619
Re: Опубликованы данные об этническом составе Казахстана
Отправлено: 30.06.22 - 10:17
казахстанской статистике вообще кто-то верит?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 12735
Re: Опубликованы данные об этническом составе Казахстана
Отправлено: 30.06.22 - 10:24
Эта статистика бессмысленна без сравнительного анализа с предыдущими годами
Вот к примеру 2009 год
Казахи 63%
Русские 23,7%
Узбеки 2,8%
Украинцы 2 %
И так далее
В итоге за 13 лет доля казахов увеличилась на 6% при этом сократилась доля русских всего (!) на 4%
Почему всего? Ну судя по тому какой тут вой стоял что отсюда массово уезжают русские в Россию а в России пишут что у нас тут русских почти не осталось то делаем вывод
Либо вой как всегда был воем на болотах
Либо русские получив гражданство РФ и пожив там, вернулись обратно (знаю кучу таких случаев)
Вот к примеру 2009 год
Казахи 63%
Русские 23,7%
Узбеки 2,8%
Украинцы 2 %
И так далее
В итоге за 13 лет доля казахов увеличилась на 6% при этом сократилась доля русских всего (!) на 4%
Почему всего? Ну судя по тому какой тут вой стоял что отсюда массово уезжают русские в Россию а в России пишут что у нас тут русских почти не осталось то делаем вывод
Либо вой как всегда был воем на болотах
Либо русские получив гражданство РФ и пожив там, вернулись обратно (знаю кучу таких случаев)
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.09.10
- Сообщений:
- 437
Re: Опубликованы данные об этническом составе Казахстана
Отправлено: 30.06.22 - 11:18
Русские, украинцы и прочие европейцы уезжают.
Опубликованы данные об этническом составе Казахстана
Отправлено: 30.06.22 - 11:23
Цитата:
Скорей бы, все - уехали...
viktorian85:
Русские, украинцы и прочие европейцы уезжают.
Русские, украинцы и прочие европейцы уезжают.
Скорей бы, все - уехали...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 12735
Re: Опубликованы данные об этническом составе Казахстана
Отправлено: 30.06.22 - 12:15
Цитата:
Причем тут европейцы и русские?
Они себя таковыми давно уже не считают так-то)
Цитата:
Да вот не получается как-то
Возвращаются зачем-то ещё
Живут дальше тут
Говорят там вообще швах
И вот жену немку (в 19 родстве от бабушки сары) найти не могут чтобы по программе прикинувшись немцем в Германию свалить как некоторые)
viktorian85:
Русские, украинцы и прочие европейцы уезжают.
Русские, украинцы и прочие европейцы уезжают.
Причем тут европейцы и русские?
Они себя таковыми давно уже не считают так-то)
Цитата:
drakon:
Скорей бы, все - уехали.
Скорей бы, все - уехали.
Да вот не получается как-то
Возвращаются зачем-то ещё
Живут дальше тут
Говорят там вообще швах
И вот жену немку (в 19 родстве от бабушки сары) найти не могут чтобы по программе прикинувшись немцем в Германию свалить как некоторые)
Опубликованы данные об этническом составе Казахстана
Отправлено: 30.06.22 - 12:47
Цитата:
немцы - 0,92 процента;
Да, много наших, там ещё - осталось...
[Исправлено: drakon, 30.06.2022 - 12:58]
немцы - 0,92 процента;
Да, много наших, там ещё - осталось...
[Исправлено: drakon, 30.06.2022 - 12:58]
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 355
Опубликованы данные об этническом составе Казахстана
Отправлено: 30.06.22 - 13:23
Вы так думаете? Я очень рад . когда мои друзья немцы приезжают из Германии, к сожалению . это происходит не так часто. как мне бы хотелось.
Есть к сожалению печальная статистика, сосед переехал в Кривой Рог в 90х, звони,страдал, через 2 месяца умер от инфаркта. У друга, отца забрала сестра отца в Москву, сразу умер, сказал мне кроме моего Викторовского ничего не надо. У жены моего брата мама обратно приехала из Германии( язык не поворачивается обозвать мою любимую женеше разными кличками, типа сноха)
Есть к сожалению печальная статистика, сосед переехал в Кривой Рог в 90х, звони,страдал, через 2 месяца умер от инфаркта. У друга, отца забрала сестра отца в Москву, сразу умер, сказал мне кроме моего Викторовского ничего не надо. У жены моего брата мама обратно приехала из Германии( язык не поворачивается обозвать мою любимую женеше разными кличками, типа сноха)
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 355
Re: Опубликованы данные об этническом составе Казахстана
Отправлено: 30.06.22 - 13:38
Я далек от того, что ностальгия замучила, наверное воздух не подошел, особенно в Москве после Викторовского, всё имеет две стороны, мы ругаемся, что производство не развито, а они чт задыхаются, что лучше?
Опубликованы данные об этническом составе Казахстана
Отправлено: 30.06.22 - 13:43
Цитата:
Да, тяжело тут - адаптироваться,
к климату, после Казахстана...
saba:
Я далек от того, что ностальгия замучила,
Я далек от того, что ностальгия замучила,
Да, тяжело тут - адаптироваться,
к климату, после Казахстана...
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 8611
Re: Опубликованы данные об этническом составе Казахстана
Отправлено: 30.06.22 - 14:00
Интересно, почему татаро-башкирский праздник отмечают на городском уровне с количеством данных народов в стране 1,1%, а славянский народный праздник Масленицу с 20% русских, украинцев и белорусов в этом году проигнорировали? Жду ответа от отдела внутренней политики,
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 15143
Опубликованы данные об этническом составе Казахстана
Отправлено: 30.06.22 - 15:17
Цитата:
Зачем весь этот фарс, тогда как между ними идет сейчас натуральная резня?
Нужно быть осторожней в таких вопросах то..
Но мы отмечали например в кругу семьи..
[Исправлено: 111, 30.06.2022 - 15:18]
yudjin:
русских, украинцев и белорусов
русских, украинцев и белорусов
Зачем весь этот фарс, тогда как между ними идет сейчас натуральная резня?
Нужно быть осторожней в таких вопросах то..
Но мы отмечали например в кругу семьи..
[Исправлено: 111, 30.06.2022 - 15:18]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 12735
Re: Опубликованы данные об этническом составе Казахстана
Отправлено: 30.06.22 - 15:24
Цитата:
Потомучто Цитата:
А сколько раз игнорировали сабантуй за эти года ? Октоберфест? Хануку? Китайский новый год?
Если каждый праздник нац меньшинств праздновать так и работать некогда будет
Цитата:
Ты надеюсь письмо написал им?
yudjin:
Интересно, почему татаро-башкирский праздник отмечают на городском уровне с количеством данных народов в стране 1,1
Интересно, почему татаро-башкирский праздник отмечают на городском уровне с количеством данных народов в стране 1,1
Потомучто Цитата:
yudjin:
а славянский народный праздник Масленицу с 20% русских, украинцев и белорусов в этом году проигнорировали?
а славянский народный праздник Масленицу с 20% русских, украинцев и белорусов в этом году проигнорировали?
А сколько раз игнорировали сабантуй за эти года ? Октоберфест? Хануку? Китайский новый год?
Если каждый праздник нац меньшинств праздновать так и работать некогда будет
Цитата:
yudjin:
Жду ответа от отдела внутренней политики,
Жду ответа от отдела внутренней политики,
Ты надеюсь письмо написал им?
-
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