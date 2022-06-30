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≡ На реконструкцию Дворца бракосочетания в Костанае потратят 244,2 млн тенге
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44571
На реконструкцию Дворца бракосочетания в Костанае потратят 244,2 млн тенге
Отправлено: 30.06.22 - 15:16
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По информации его владельца, ТОО «СПК Тобол», реконструкцией займется ТОО «ГрадСтройСервис», а сумма договора составит 244,2 млн тенге с учетом НДС. На ПСД и строительство Дворца бракосочетания в 2014 году потратили 374,1 млн тенге.
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
344
Re: На реконструкцию Дворца бракосочетания в Костанае потратят...
Отправлено: 30.06.22 - 15:16
#1
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вот понты и сказываются. Шарлатаны
Профайл
peshexod
* peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
4078
Re: На реконструкцию Дворца бракосочетания в Костанае потратят...
Отправлено: 30.06.22 - 15:28
#2
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Тяп-ляп бабки списали, здание толком не работало и развалилось
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