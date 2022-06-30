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≡ Наш девиз четыре слова: тонешь сам, топи другого
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44571
Наш девиз четыре слова: тонешь сам, топи другого
Отправлено: 30.06.22 - 15:13
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Санкции наложенные Западом за спецоперацию Путина, на Россию, оказались очень живительными, рост цен на всё что производилось в России, теперь подорожало дополнительно ещё из-за повышения курса российского рубля.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8611
Re: Наш девиз четыре слова: тонешь сам, топи другого
Отправлено: 30.06.22 - 15:13
#1
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Цитата:
что как Казахстан был колонией России, так и остался.

Риторический вопрос: А кто мешал 30 лет открывать свои производства, пахать и сеять, разводить табуны? Думали, тои на нефтедоллары будут вечно?
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peshexod
* peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
4078
Re: Наш девиз четыре слова: тонешь сам, топи другого
Отправлено: 30.06.22 - 15:34
#2
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