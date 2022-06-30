Прогноз на 5 дней
облачно с прояснениями+22°C
  • 755 мм рт.ст.
  • 26% влажность
  • СЗ, 2 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Дату празднования Дня столицы могут пересмотреть, считает депутат сената
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44571
Дату празднования Дня столицы могут пересмотреть, считает депутат сената
Отправлено: 30.06.22 - 14:51
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Депутат сената Акмарал Альназарова допустила возможность пересмотра даты празднования Дня столицы. Сейчас этот праздник отмечается 6 июля. По её мнению, также могут "переформатировать" празднование Дня первого президента.
Читать новость

yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8611
Re: Дату празднования Дня столицы могут пересмотреть, считает...
Отправлено: 30.06.22 - 14:51
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
День столицы нужен, почему бы не пересмотреть, это дело будущего – привязать непосредственно к каким-то историческим датам", – сказала она. Также депутат отметила, что, возможно, празднование Дня первого президента также пересмотрят

Усё...прошла любоФ, завяли саксаулы...
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15143
Re: Дату празднования Дня столицы могут пересмотреть, считает...
Отправлено: 30.06.22 - 15:08
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уже все привыкли, к этому празднику, но конечно лучше вставить его где то к августу.
Ну а дату 6го июля признать каким то временным позором Казахстана..
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 77, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 75
Зарегистрированные пользователи: Маркс, drakon

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS