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≡ Опубликованы данные об этническом составе Казахстана
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44568
Опубликованы данные об этническом составе Казахстана
Отправлено: 30.06.22 - 10:17
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Министерство информации и общественного развития опубликовало проект концепции развития Ассамблеи народа Казахстана до 2026 года. В документе опубликованы данные о национальном составе казахстанцев.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2618
Re: Опубликованы данные об этническом составе Казахстана
Отправлено: 30.06.22 - 10:17
#1
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казахстанской статистике вообще кто-то верит?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12733
Re: Опубликованы данные об этническом составе Казахстана
Отправлено: 30.06.22 - 10:24
#2
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Эта статистика бессмысленна без сравнительного анализа с предыдущими годами
Вот к примеру 2009 год
Казахи 63%
Русские 23,7%
Узбеки 2,8%
Украинцы 2 %
И так далее
В итоге за 13 лет доля казахов увеличилась на 6% при этом сократилась доля русских всего (!) на 4%
Почему всего? Ну судя по тому какой тут вой стоял что отсюда массово уезжают русские в Россию а в России пишут что у нас тут русских почти не осталось то делаем вывод
Либо вой как всегда был воем на болотах
Либо русские получив гражданство РФ и пожив там, вернулись обратно (знаю кучу таких случаев)
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viktorian85
§ viktorian85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.09.10
Сообщений:
437
Re: Опубликованы данные об этническом составе Казахстана
Отправлено: 30.06.22 - 11:18
#3
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Русские, украинцы и прочие европейцы уезжают.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25082
Опубликованы данные об этническом составе Казахстана
Отправлено: 30.06.22 - 11:23
#4
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Цитата:
viktorian85:
Русские, украинцы и прочие европейцы уезжают.

Скорей бы, все - уехали... :-o
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12733
Re: Опубликованы данные об этническом составе Казахстана
Отправлено: 30.06.22 - 12:15
#5
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Цитата:
viktorian85:
Русские, украинцы и прочие европейцы уезжают.

Причем тут европейцы и русские?
Они себя таковыми давно уже не считают так-то)
Цитата:
drakon:
Скорей бы, все - уехали.

Да вот не получается как-то
Возвращаются зачем-то ещё
Живут дальше тут
Говорят там вообще швах
И вот жену немку (в 19 родстве от бабушки сары) найти не могут чтобы по программе прикинувшись немцем в Германию свалить как некоторые)
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25082
Опубликованы данные об этническом составе Казахстана
Отправлено: 30.06.22 - 12:47
#6
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Цитата:

немцы - 0,92 процента;

Да, много наших, там ещё - осталось... :-o

[Исправлено: drakon, 30.06.2022 - 12:58]
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