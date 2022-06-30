Re: Опубликованы данные об этническом составе Казахстана

Отправлено: - 10:24

Эта статистика бессмысленна без сравнительного анализа с предыдущими годами

Вот к примеру 2009 год

Казахи 63%

Русские 23,7%

Узбеки 2,8%

Украинцы 2 %

И так далее

В итоге за 13 лет доля казахов увеличилась на 6% при этом сократилась доля русских всего (!) на 4%

Почему всего? Ну судя по тому какой тут вой стоял что отсюда массово уезжают русские в Россию а в России пишут что у нас тут русских почти не осталось то делаем вывод

Либо вой как всегда был воем на болотах

Либо русские получив гражданство РФ и пожив там, вернулись обратно (знаю кучу таких случаев)