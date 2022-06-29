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≡ Сабантуй будут отмечать в День столицы в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44568
Сабантуй будут отмечать в День столицы в Костанае
Отправлено: 29.06.22 - 18:10
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Традиционный праздник Сабантуй проведут в парке 25-летия независимости для всех любителей татарской и башкирской культуры в День столицы, 6 июля. Об этом сообщили в пресс-службе областной Ассамблеи народа Казахстана.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3187
Re: Сабантуй будут отмечать в День столицы в Костанае
Отправлено: 29.06.22 - 18:10
#1
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Салют будет в этом году?? И что будут теперь праздновать 6 июля в этом году: - день основания столицы или день рождение бывшего президента, у которого нынешний президент отобрал все посты и должности.
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
863
Re: Сабантуй будут отмечать в День столицы в Костанае
Отправлено: 29.06.22 - 18:46
#2
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Цитата:
турнир по национальной борьбе куряш; Источник:

Всю жизнь национальная борьба называлась Казакша курес.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25082
Сабантуй будут отмечать в День столицы в Костанае
Отправлено: 29.06.22 - 18:47
#3
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Цитата:
ACROS:
или день рождение бывшего президента, у

День рождения, никто не оиберёт... :lol: ;-)
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Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1361
Сабантуй будут отмечать в День столицы в Костанае
Отправлено: 29.06.22 - 18:51
#4
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Цитата:
electro:
Всю жизнь национальная борьба называлась Казакша курес.

Куре́ш (также курэш, кураш, куряш, корэш) — традиционный вид борьбы у тюркских народов. У башкир, татар и чувашей представляет собой борьбу на полотенцах, закидываемых на пояс противника, и является важным элементом национальных праздников.
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
863
Сабантуй будут отмечать в День столицы в Костанае
Отправлено: 29.06.22 - 18:58
#5
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Цитата:
У башкир, татар и чувашей Источник:

А у казахов "Казакша курес"
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
863
Сабантуй будут отмечать в День столицы в Костанае
Отправлено: 29.06.22 - 19:02
#6
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Аааа- это ж не казахский праздник, че это я :-(
Какое отношение тогда, спрашивается

[Исправлено: electro, 29.06.2022 - 19:03]
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2618
Re: Сабантуй будут отмечать в День столицы в Костанае
Отправлено: 30.06.22 - 08:34
#7
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Цитата:
electro:
национальная борьба называлась Казакша курес.

тут речь как бы не о казахской борьбе, а татарской. В татарской борьбе противники обхватывают друг друга поясами и борются пока дин не повалит другого. В казахской борьбе правила совсем иные. И, таки да, казахская борьба сейчас официально называется не казакша курес, а Казак куресы.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12733
Re: Сабантуй будут отмечать в День столицы в Костанае
Отправлено: 30.06.22 - 10:27
#8
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Цитата:
турнир по национальной борьбе куряш

Ждём куряш
Беляш и утяш

Надеюсь татарская кухня тоже будет
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3187
Re: Сабантуй будут отмечать в День столицы в Костанае
Отправлено: 30.06.22 - 12:18
#9
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Цитата:
drakon:
никто не оиберёт.


Вроде, до конца года, хотят ОТОБРАТЬ титул елбасы - вообще убрать упоминание об этом из Конституции, тем более он сам себе, самолично, присвоил этот титул, а не в результате всенародного голосования: сам себя, любимого, назвал.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2618
Сабантуй будут отмечать в День столицы в Костанае
Отправлено: 30.06.22 - 12:35
#10
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День столицы изначально всегда праздновался 10 июня. Именно в этот день в 1998 году прошла презентация новой столицы. Я на этом празднике лично была. Потом, праздник приурочили ко дню рождения Назарбаева. Предлагаю вернуть день столицы на 10 июня, не объявляя при это выходного. Пусть сами астанинцы его и празднуют. А 6 июля оставить выходным, но праздновать в этот день исключительно Сабантуй, а не чей либо день рождения.
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