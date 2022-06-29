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≡ Сельскохозяйственная ярмарка в день столицы пройдет в новом месте в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44568
Сельскохозяйственная ярмарка в день столицы пройдет в новом месте в Костанае
Отправлено: 29.06.22 - 22:32
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Очередная ярмарка, которую назначили на среду, 6 июля, впервые пройдет на новом месте - на территории Фермерского рынка в ТРЦ «KOSTANAY PLAZA». Об этом сообщила пресс-служба акима города.
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1537
Re: Сельскохозяйственная ярмарка в день столицы пройдет в новом...
Отправлено: 29.06.22 - 22:32
#1
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Цены будут на 15–20% ниже рыночных./// Не рыночных, а спекулятивных.
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Маркс
* Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2251
Re: Сельскохозяйственная ярмарка в день столицы пройдет в новом...
Отправлено: 30.06.22 - 08:09
#2
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Цитата:
НГ:
Цены будут на 15–20% ниже рыночных.

Вот интересно, как это понимать? За чей счёт такой банкет? Ну и раз уж такое возможно, то пусть и банки тоже проводят финансовые ярмарки и делают скидки на валюту в такие дни на 15-20%.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3187
Re: Сельскохозяйственная ярмарка в день столицы пройдет в новом...
Отправлено: 30.06.22 - 12:26
#3
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Цитата:
Маркс:
За чей счёт такой банкет?


За счёт СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ: - им позвонят и скажут - вы же патриоты, ЧЁ вы будете загибать цены,от того что скинете цены НЕ УМРЁТЕ и НЕ ОБЕДНЕЕТЕ, мы же (государство) вам и так даём субсидии на ВСЁ( ГСМ, гербициды, семена, удобрения, с/х техника и прочее).

Цитата:
Маркс:
пусть и банки тоже проводят финансовые ярмарки


Если только этого захочет семейка: ВСЕ, или почти все , по крайней мере основные системообразующие банки так или иначе принадлежат ИМ. Мячик на их стороне.
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