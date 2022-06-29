Отправлено: - 12:26

Маркс:

За чей счёт такой банкет?

Маркс:

пусть и банки тоже проводят финансовые ярмарки

Цитата:За счёт СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ: - им позвонят и скажут - вы же патриоты, ЧЁ вы будете загибать цены,от того что скинете цены НЕ УМРЁТЕ и НЕ ОБЕДНЕЕТЕ, мы же (государство) вам и так даём субсидии на ВСЁ( ГСМ, гербициды, семена, удобрения, с/х техника и прочее).Цитата:Если только этого захочет семейка: ВСЕ, или почти все , по крайней мере основные системообразующие банки так или иначе принадлежат ИМ. Мячик на их стороне.