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Сельскохозяйственная ярмарка в день столицы пройдет в новом месте в Костанае
Сельскохозяйственная ярмарка в день столицы пройдет в новом месте в Костанае
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