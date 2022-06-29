Сабантуй будут отмечать в День столицы в Костанае

Отправлено: - 12:35

День столицы изначально всегда праздновался 10 июня. Именно в этот день в 1998 году прошла презентация новой столицы. Я на этом празднике лично была. Потом, праздник приурочили ко дню рождения Назарбаева. Предлагаю вернуть день столицы на 10 июня, не объявляя при это выходного. Пусть сами астанинцы его и празднуют. А 6 июля оставить выходным, но праздновать в этот день исключительно Сабантуй, а не чей либо день рождения.