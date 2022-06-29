Традиционный праздник Сабантуй проведут в парке 25-летия независимости для всех любителей татарской и башкирской культуры в День столицы, 6 июля. Об этом сообщили в пресс-службе областной Ассамблеи народа Казахстана. Читать новость
electro: Всю жизнь национальная борьба называлась Казакша курес.
Куре́ш (также курэш, кураш, куряш, корэш) — традиционный вид борьбы у тюркских народов. У башкир, татар и чувашей представляет собой борьбу на полотенцах, закидываемых на пояс противника, и является важным элементом национальных праздников.
electro: национальная борьба называлась Казакша курес.
тут речь как бы не о казахской борьбе, а татарской. В татарской борьбе противники обхватывают друг друга поясами и борются пока дин не повалит другого. В казахской борьбе правила совсем иные. И, таки да, казахская борьба сейчас официально называется не казакша курес, а Казак куресы.
Вроде, до конца года, хотят ОТОБРАТЬ титул елбасы - вообще убрать упоминание об этом из Конституции, тем более он сам себе, самолично, присвоил этот титул, а не в результате всенародного голосования: сам себя, любимого, назвал.
День столицы изначально всегда праздновался 10 июня. Именно в этот день в 1998 году прошла презентация новой столицы. Я на этом празднике лично была. Потом, праздник приурочили ко дню рождения Назарбаева. Предлагаю вернуть день столицы на 10 июня, не объявляя при это выходного. Пусть сами астанинцы его и празднуют. А 6 июля оставить выходным, но праздновать в этот день исключительно Сабантуй, а не чей либо день рождения.
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