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≡ "Курс рубля искусственный". Депутат предложил ввести специальный расчётный курс рубля к тенге
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44568
"Курс рубля искусственный". Депутат предложил ввести специальный расчётный курс рубля к тенге
Отправлено: 29.06.22 - 14:53
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Депутат мажилиса Аманжан Жамалов на заседании палаты высказался о растущем курсе рубля и проблемах, которые влечёт накопление российской валюты в стране. В Казахстане остаётся большая масса рублей, при том что валюта по факту является неконвертируемой, подчеркнул депутат Жамалов.
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1365
"Курс рубля искусственный". Депутат предложил ввести специальный расчётный курс рубля к тенге
Отправлено: 29.06.22 - 23:24
#15
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Crimson Alter:Курс на Мосбирже - настоящий, Goldman Sachs - подтвердил
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Горожанин_kst
§ Горожанин_kst
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
06.10.16
Сообщений:
1948
Re: "Курс рубля искусственный". Депутат предложил...
Отправлено: 30.06.22 - 00:12
#16
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Цитата:
Добринцофф:

Тенге? Конечно конвертируемый. Вот, например, в Челябе его можно обменять на рубль по курсу 25 тенге за рубль. Или 1300 тенге за доллар. Вполне конвертируемый
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T
§ Tenkisch
(Пользователи)
Регистрация:
09.08.18
Сообщений:
155
Re: "Курс рубля искусственный". Депутат предложил...
Отправлено: 30.06.22 - 02:17
#17
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а ГДЕ ВСЕ БЫЛИ КОГДА РУБЛЬ УПАЛ ДО 2,7? Что уже все забыли? в ОЧЕРЕДИ ДРАЛИСЬ В Москве за крутыми джипами! А теперь видишь ли нам плохо, переживём, бывало и хуже, не депутат а паникер!
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
1377
Re: "Курс рубля искусственный". Депутат предложил...
Отправлено: 30.06.22 - 07:32
#18
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Какие депутаты - такой и тенге
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
1377
Re: "Курс рубля искусственный". Депутат предложил...
Отправлено: 30.06.22 - 07:34
#19
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"Курс рубля искусственный". Депутат предложил ввести специальный расчётный курс рубля к тенге - Тогда уж лучше специальный курс ввести для доллара и евро. За 1 мощный и конвертируемый тенге - 100 долларов. Или даже 500 долларов за тенге, не надо мелочиться
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2246
"Курс рубля искусственный". Депутат предложил ввести специальный расчётный курс рубля к тенге
Отправлено: 30.06.22 - 07:50
#20
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Если пересчитывать курс валют через стоимость бензина, то соотношение тенге/рубль должно быть приблизительно как 5/1.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
449
Re: "Курс рубля искусственный". Депутат предложил...
Отправлено: 30.06.22 - 10:00
#21
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Курс валют может определяться двумя способами:
1. через золотое содержание валют. Что в современном мире не возможно.
2. через покупательскую способность валют. Когда берётся ОДИНАКОВЫЙ набор товаров и услуг и через его стоимость определяется соотношение валют - их курс. Чего в современном мире никто не делает - не выгодно ростовщикам.
То, что называют "курсом", на самом деле - обычная цена на товар, коим сейчас являются все валюты. И цена эта устанавливается ростовщиками на базарах, именуемых "биржами". И зависит она исключительно от жадности ростовщиков и торговцев сырьём.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1009
Re: "Курс рубля искусственный". Депутат предложил...
Отправлено: 30.06.22 - 10:06
#22
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Цитата:
abaika95:
и в итоге доиграется

Максимум осень и рухнет деревянный,даже лукашенко сказал что не платит,тк рубль должен упасть в июле. Ресурсы путина не бесконечны и понты дорого стоят,помните как наш "экономист" нурике в 14 году палил нацфонд так и этот доказатель обделается. Надо чуть подождать.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12728
"Курс рубля искусственный". Депутат предложил ввести специальный расчётный курс рубля к тенге
Отправлено: 30.06.22 - 10:17
#23
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Цитата:
гражданин СССР:
Тогда уж лучше специальный курс ввести для доллара и евро. За 1 мощный и конвертируемый тенге - 100 долларов. Или даже 500 долларов за тенге, не надо мелочиться

Ха
Ха-ха-ха
Хахахахахаэахаха
Смех в том что в твоём любимом СССР так и делали
И самую стабильную валюту в мире меняли по 68 копеек за доллар
Правда его нельзя было купить)))
А вот на черном рынке доллар шел за 8-9 рублей уже))
Как говорится
В России меняется всё масштабно и ничего существенно)Цитата:
Сабыр:
Максимум осень и рухнет деревянный,даже лукашенко сказал что не платит,тк рубль должен упасть в июле.

Надо чтобы российские экономисты держали фейковый курс рубля по дольше
Чем дольше держат тем резче потом полет будет
Профайл
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