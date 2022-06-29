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"Курс рубля искусственный". Депутат предложил ввести специальный расчётный курс рубля к тенге
"Курс рубля искусственный". Депутат предложил ввести специальный расчётный курс рубля к тенге
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 44568
"Курс рубля искусственный". Депутат предложил ввести специальный расчётный курс рубля к тенге
Отправлено: 29.06.22 - 14:53
Депутат мажилиса Аманжан Жамалов на заседании палаты высказался о растущем курсе рубля и проблемах, которые влечёт накопление российской валюты в стране. В Казахстане остаётся большая масса рублей, при том что валюта по факту является неконвертируемой, подчеркнул депутат Жамалов.
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s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 1365
"Курс рубля искусственный". Депутат предложил ввести специальный расчётный курс рубля к тенге
Отправлено: 29.06.22 - 23:24
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 06.10.16
- Сообщений:
- 1948
Re: "Курс рубля искусственный". Депутат предложил...
Отправлено: 30.06.22 - 00:12
Цитата:
Тенге? Конечно конвертируемый. Вот, например, в Челябе его можно обменять на рубль по курсу 25 тенге за рубль. Или 1300 тенге за доллар. Вполне конвертируемый
Добринцофф:
Тенге? Конечно конвертируемый. Вот, например, в Челябе его можно обменять на рубль по курсу 25 тенге за рубль. Или 1300 тенге за доллар. Вполне конвертируемый
T
(Пользователи)
- Регистрация:
- 09.08.18
- Сообщений:
- 155
Re: "Курс рубля искусственный". Депутат предложил...
Отправлено: 30.06.22 - 02:17
а ГДЕ ВСЕ БЫЛИ КОГДА РУБЛЬ УПАЛ ДО 2,7? Что уже все забыли? в ОЧЕРЕДИ ДРАЛИСЬ В Москве за крутыми джипами! А теперь видишь ли нам плохо, переживём, бывало и хуже, не депутат а паникер!
Re: "Курс рубля искусственный". Депутат предложил...
Отправлено: 30.06.22 - 07:32
Какие депутаты - такой и тенге
Re: "Курс рубля искусственный". Депутат предложил...
Отправлено: 30.06.22 - 07:34
"Курс рубля искусственный". Депутат предложил ввести специальный расчётный курс рубля к тенге - Тогда уж лучше специальный курс ввести для доллара и евро. За 1 мощный и конвертируемый тенге - 100 долларов. Или даже 500 долларов за тенге, не надо мелочиться
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.06.18
- Сообщений:
- 2246
"Курс рубля искусственный". Депутат предложил ввести специальный расчётный курс рубля к тенге
Отправлено: 30.06.22 - 07:50
Если пересчитывать курс валют через стоимость бензина, то соотношение тенге/рубль должно быть приблизительно как 5/1.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 449
Re: "Курс рубля искусственный". Депутат предложил...
Отправлено: 30.06.22 - 10:00
Курс валют может определяться двумя способами:
1. через золотое содержание валют. Что в современном мире не возможно.
2. через покупательскую способность валют. Когда берётся ОДИНАКОВЫЙ набор товаров и услуг и через его стоимость определяется соотношение валют - их курс. Чего в современном мире никто не делает - не выгодно ростовщикам.
То, что называют "курсом", на самом деле - обычная цена на товар, коим сейчас являются все валюты. И цена эта устанавливается ростовщиками на базарах, именуемых "биржами". И зависит она исключительно от жадности ростовщиков и торговцев сырьём.
1. через золотое содержание валют. Что в современном мире не возможно.
2. через покупательскую способность валют. Когда берётся ОДИНАКОВЫЙ набор товаров и услуг и через его стоимость определяется соотношение валют - их курс. Чего в современном мире никто не делает - не выгодно ростовщикам.
То, что называют "курсом", на самом деле - обычная цена на товар, коим сейчас являются все валюты. И цена эта устанавливается ростовщиками на базарах, именуемых "биржами". И зависит она исключительно от жадности ростовщиков и торговцев сырьём.
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 1009
Re: "Курс рубля искусственный". Депутат предложил...
Отправлено: 30.06.22 - 10:06
Цитата:
Максимум осень и рухнет деревянный,даже лукашенко сказал что не платит,тк рубль должен упасть в июле. Ресурсы путина не бесконечны и понты дорого стоят,помните как наш "экономист" нурике в 14 году палил нацфонд так и этот доказатель обделается. Надо чуть подождать.
abaika95:
и в итоге доиграется
и в итоге доиграется
Максимум осень и рухнет деревянный,даже лукашенко сказал что не платит,тк рубль должен упасть в июле. Ресурсы путина не бесконечны и понты дорого стоят,помните как наш "экономист" нурике в 14 году палил нацфонд так и этот доказатель обделается. Надо чуть подождать.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 12728
"Курс рубля искусственный". Депутат предложил ввести специальный расчётный курс рубля к тенге
Отправлено: 30.06.22 - 10:17
Цитата:
Ха
Ха-ха-ха
Хахахахахаэахаха
Смех в том что в твоём любимом СССР так и делали
И самую стабильную валюту в мире меняли по 68 копеек за доллар
Правда его нельзя было купить)))
А вот на черном рынке доллар шел за 8-9 рублей уже))
Как говорится
В России меняется всё масштабно и ничего существенно)Цитата:
Надо чтобы российские экономисты держали фейковый курс рубля по дольше
Чем дольше держат тем резче потом полет будет
гражданин СССР:
Тогда уж лучше специальный курс ввести для доллара и евро. За 1 мощный и конвертируемый тенге - 100 долларов. Или даже 500 долларов за тенге, не надо мелочиться
Тогда уж лучше специальный курс ввести для доллара и евро. За 1 мощный и конвертируемый тенге - 100 долларов. Или даже 500 долларов за тенге, не надо мелочиться
Ха
Ха-ха-ха
Хахахахахаэахаха
Смех в том что в твоём любимом СССР так и делали
И самую стабильную валюту в мире меняли по 68 копеек за доллар
Правда его нельзя было купить)))
А вот на черном рынке доллар шел за 8-9 рублей уже))
Как говорится
В России меняется всё масштабно и ничего существенно)Цитата:
Сабыр:
Максимум осень и рухнет деревянный,даже лукашенко сказал что не платит,тк рубль должен упасть в июле.
Максимум осень и рухнет деревянный,даже лукашенко сказал что не платит,тк рубль должен упасть в июле.
Надо чтобы российские экономисты держали фейковый курс рубля по дольше
Чем дольше держат тем резче потом полет будет
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