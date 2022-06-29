Отправлено: - 10:17

гражданин СССР:

Тогда уж лучше специальный курс ввести для доллара и евро. За 1 мощный и конвертируемый тенге - 100 долларов. Или даже 500 долларов за тенге, не надо мелочиться

Сабыр:

Максимум осень и рухнет деревянный,даже лукашенко сказал что не платит,тк рубль должен упасть в июле.

Цитата:ХаХа-ха-хаХахахахахаэахахаСмех в том что в твоём любимом СССР так и делалиИ самую стабильную валюту в мире меняли по 68 копеек за долларПравда его нельзя было купить)))А вот на черном рынке доллар шел за 8-9 рублей уже))Как говоритсяВ России меняется всё масштабно и ничего существенно)Цитата:Надо чтобы российские экономисты держали фейковый курс рубля по дольшеЧем дольше держат тем резче потом полет будет