Отправлено: - 09:11

Маркс:

Какой-то странный опрос.

Цитата:Согласен. По сути все 4 ответа сейчас и реализуются. Курс завышен искусственно, при этом он наносит вред, но это происходит из-за того что Казахстан не может ограничивать экономического партнера, хотя и вмешивается в работу банков и обменников (нац банк, если что, для них правила диктует)