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≡ Депутат мажилиса Аманжан Жамалов предложил ввести...
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44568
Депутат мажилиса Аманжан Жамалов предложил ввести...
Отправлено: 30.06.22 - 08:14
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Депутат мажилиса Аманжан Жамалов предложил ввести ограничения на покупку и продажу рублей в Казахстане. Поддерживаете ли вы это предложение?
Результаты опроса

Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2246
Re: Депутат мажилиса Аманжан Жамалов предложил ввести...
Отправлено: 30.06.22 - 08:14
#1
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Какой-то странный опрос. Все четыре вопроса как родные братья, только дополняют друг друга. Можно выбрать любой ответ и даже сразу все четыре, так как они совсем не противоречат друг другу.
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2246
Re: Депутат мажилиса Аманжан Жамалов предложил ввести...
Отправлено: 30.06.22 - 08:20
#2
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Это примерно как выбрать вариант ответа между "Чайник долго закипает" и "Чайник долго не закипает".
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5555
§ 5555
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
02.03.15
Сообщений:
251
Re: Депутат мажилиса Аманжан Жамалов предложил ввести...
Отправлено: 30.06.22 - 09:11
#3
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Цитата:
Маркс:
Какой-то странный опрос.

Согласен. По сути все 4 ответа сейчас и реализуются. Курс завышен искусственно, при этом он наносит вред, но это происходит из-за того что Казахстан не может ограничивать экономического партнера, хотя и вмешивается в работу банков и обменников (нац банк, если что, для них правила диктует)
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
449
Re: Депутат мажилиса Аманжан Жамалов предложил ввести...
Отправлено: 30.06.22 - 09:54
#4
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Какая "идея", такой и опрос...
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