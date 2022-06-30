Re: Присваивать ИИН детям сразу после рождения предложила...

Отправлено: - 09:52

Она предлагает повторить опыт немецких концлагерей с наколками на руке? Или сразу на лоб, чтобы издалека видно было?

Как бумажка, лежащая в шкафу, может помешать вовлечению детей в криминальные схемы? В том числе их продаже?