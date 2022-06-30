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≡ Присваивать ИИН детям сразу после рождения предложила депутат
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44568
Присваивать ИИН детям сразу после рождения предложила депутат
Отправлено: 30.06.22 - 09:52
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Депутат Мажилиса Екатерина Смышляева предложила присваивать детям ИИН сразу после рождения. Она заверяет, что это поможет предотвратить вовлечение детей в криминальные схемы, в том числе их продажу.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
449
Re: Присваивать ИИН детям сразу после рождения предложила...
Отправлено: 30.06.22 - 09:52
#1
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Она предлагает повторить опыт немецких концлагерей с наколками на руке? Или сразу на лоб, чтобы издалека видно было?
Как бумажка, лежащая в шкафу, может помешать вовлечению детей в криминальные схемы? В том числе их продаже?
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