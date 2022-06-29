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≡ "Курс рубля искусственный". Депутат предложил ввести специальный расчётный курс рубля к тенге
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44562
"Курс рубля искусственный". Депутат предложил ввести специальный расчётный курс рубля к тенге
Отправлено: 29.06.22 - 14:53
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Депутат мажилиса Аманжан Жамалов на заседании палаты высказался о растущем курсе рубля и проблемах, которые влечёт накопление российской валюты в стране. В Казахстане остаётся большая масса рублей, при том что валюта по факту является неконвертируемой, подчеркнул депутат Жамалов.
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§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1364
"Курс рубля искусственный". Депутат предложил ввести специальный расчётный курс рубля к тенге
Отправлено: 29.06.22 - 23:24
#15
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Crimson Alter:Курс на Мосбирже - настоящий, Goldman Sachs - подтвердил
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Горожанин_kst
§ Горожанин_kst
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
06.10.16
Сообщений:
1948
Re: "Курс рубля искусственный". Депутат предложил...
Отправлено: 30.06.22 - 00:12
#16
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Цитата:
Добринцофф:

Тенге? Конечно конвертируемый. Вот, например, в Челябе его можно обменять на рубль по курсу 25 тенге за рубль. Или 1300 тенге за доллар. Вполне конвертируемый
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