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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 230 из 231«1...228229230231»
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Куратор темы: 111
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15103
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.06.22 - 23:07
#3436
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Цитата:
Эл-починно:
что пишу?

Ты что то там про Воронеж бачишь..
Ну так понятно теперь, что оккупанты взяли это у фашиста Гитлера, прятаться за спинами мирных жителей..
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
267
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.06.22 - 23:12
#3437
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Цитата:
111:
Ты что то там про Воронеж бачишь..

Да я то ничего, это у тебя с читаемостью что то. :lol: У тебя ещё есть шанс, всё исправить и понять. Но я сомневаюсь, что это возможно. но на всякий случай, вдруг произойдёт чудо и ты прочтёшь, то что там написано, я повторюсь. - //24 июня украинцы разрушили командный пункт 20-й армии Западного военного округа ВС РФ (подразделение 89425, первоначально базировался в Воронеже), расположенный в здании школы. В результате удара было подбито значительное количество российских офицеров со штабом армии, в то время как большая часть вражеской техники, припаркованной на месте, была повреждена.//
Давай пыхти. 8-) Напряги интеллект.

[Исправлено: Эл-починно, 29.06.2022 - 23:14]
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15103
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.06.22 - 23:14
#3438
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Цитата:
Эл-починно:
разрушили командный пункт 20-й армии

То есть школу..
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
267
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.06.22 - 23:16
#3439
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Цитата:
111:
То есть школу..

Ну наконец то. А теперь начинаем читать с комментария 3421 и понимать. пожалуйста.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15103
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.06.22 - 23:54
#3440
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Цитата:
Эл-починно:
понимать

Уже давно понял, что оккупанты скрываются в школах и садах..
А как при нападении то орали, мол в школах сидят только нацисты..
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
267
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.06.22 - 00:02
#3441
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Цитата:
111:
Уже давно понял, что оккупанты скрываются в школах и садах..

Ты разницу между - расположено в здании и между - в здании, где находятся дети, как это нацбатальоны делают, понимаешь? или видишь вообще?

[Исправлено: Эл-починно, 30.06.2022 - 00:03]
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
267
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.06.22 - 00:08
#3442
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Скоро и остальным прилетит :lol: 8-)
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15103
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.06.22 - 00:12
#3443
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Цитата:
Эл-починно:
как это нацбатальоны дел

Для меня те, кто напал в 5 утра уничтожают украинский народ в школах или ТРЦ, это да, это преступники и нацисты.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15103
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.06.22 - 00:14
#3444
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Цитата:
Эл-починно:
Скоро и остальным прилетит

Ну доверенное дицо Путина если залазиит к нему в постель и ты туда же, измерять?
У вас там что, проблемы с женщинами?
Никто не скачет по вам и оттого так низковато опускаетесь?
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
267
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.06.22 - 00:20
#3445
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Цитата:
111:
Ну доверенное дицо Путина если залазиит к нему в постель и ты туда же, измерять?

А это тут причём, понесло опять или грушевый? Речь про концерт вроде. 8-)
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15103
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.06.22 - 00:23
#3446
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Цитата:
Эл-починно:
ь про концерт вроде.

Смотреть на его так сказать, орган сзади и говорить, для кого эта дырочка предназначена, доверенным лицом Путина, берущего интервью у Токаева вот это да, это концерт..
Я бы тоже с такой не сел рядом..
Но Токаев дипломат, выдержал и влепил оплеухи обоим..
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
267
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.06.22 - 00:28
#3447
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:lol:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15103
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.06.22 - 00:31
#3448
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О, первая ракета попала по заводу, то бишь по теплицам, где рабочие выращивали огурцы..
То есть это боевые снаряды из под земли растут по мнению оккупантов?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15103
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.06.22 - 00:35
#3449
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Первый снаряд и теплицы..


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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15103
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.06.22 - 00:40
#3450
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Ну и второй снаряд уничтожил людей в ТРЦ..



Первый пристрелка, второй уничтожение, геноцид..
Прямое попадание по мирным людям..
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