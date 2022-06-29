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Всякая всячина обо всем и обо всех.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Куратор темы: 111
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.06.22 - 23:07
Цитата:
Ты что то там про Воронеж бачишь..
Ну так понятно теперь, что оккупанты взяли это у фашиста Гитлера, прятаться за спинами мирных жителей..
Эл-починно:
что пишу?
что пишу?
Ты что то там про Воронеж бачишь..
Ну так понятно теперь, что оккупанты взяли это у фашиста Гитлера, прятаться за спинами мирных жителей..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.06.22 - 23:12
Цитата:
Да я то ничего, это у тебя с читаемостью что то. У тебя ещё есть шанс, всё исправить и понять. Но я сомневаюсь, что это возможно. но на всякий случай, вдруг произойдёт чудо и ты прочтёшь, то что там написано, я повторюсь. - //24 июня украинцы разрушили командный пункт 20-й армии Западного военного округа ВС РФ (подразделение 89425, первоначально базировался в Воронеже), расположенный в здании школы. В результате удара было подбито значительное количество российских офицеров со штабом армии, в то время как большая часть вражеской техники, припаркованной на месте, была повреждена.//
Давай пыхти. Напряги интеллект.
[Исправлено: Эл-починно, 29.06.2022 - 23:14]
111:
Ты что то там про Воронеж бачишь..
Ты что то там про Воронеж бачишь..
Да я то ничего, это у тебя с читаемостью что то. У тебя ещё есть шанс, всё исправить и понять. Но я сомневаюсь, что это возможно. но на всякий случай, вдруг произойдёт чудо и ты прочтёшь, то что там написано, я повторюсь. - //24 июня украинцы разрушили командный пункт 20-й армии Западного военного округа ВС РФ (подразделение 89425, первоначально базировался в Воронеже), расположенный в здании школы. В результате удара было подбито значительное количество российских офицеров со штабом армии, в то время как большая часть вражеской техники, припаркованной на месте, была повреждена.//
Давай пыхти. Напряги интеллект.
[Исправлено: Эл-починно, 29.06.2022 - 23:14]
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.06.22 - 23:14
Цитата:
То есть школу..
Эл-починно:
разрушили командный пункт 20-й армии
разрушили командный пункт 20-й армии
То есть школу..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.06.22 - 23:16
Цитата:
Ну наконец то. А теперь начинаем читать с комментария 3421 и понимать. пожалуйста.
111:
То есть школу..
То есть школу..
Ну наконец то. А теперь начинаем читать с комментария 3421 и понимать. пожалуйста.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.06.22 - 23:54
Цитата:
Уже давно понял, что оккупанты скрываются в школах и садах..
А как при нападении то орали, мол в школах сидят только нацисты..
Эл-починно:
понимать
понимать
Уже давно понял, что оккупанты скрываются в школах и садах..
А как при нападении то орали, мол в школах сидят только нацисты..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.06.22 - 00:02
Цитата:
Ты разницу между - расположено в здании и между - в здании, где находятся дети, как это нацбатальоны делают, понимаешь? или видишь вообще?
[Исправлено: Эл-починно, 30.06.2022 - 00:03]
111:
Уже давно понял, что оккупанты скрываются в школах и садах..
Уже давно понял, что оккупанты скрываются в школах и садах..
Ты разницу между - расположено в здании и между - в здании, где находятся дети, как это нацбатальоны делают, понимаешь? или видишь вообще?
[Исправлено: Эл-починно, 30.06.2022 - 00:03]
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.06.22 - 00:08
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.06.22 - 00:12
Цитата:
Для меня те, кто напал в 5 утра уничтожают украинский народ в школах или ТРЦ, это да, это преступники и нацисты.
Эл-починно:
как это нацбатальоны дел
как это нацбатальоны дел
Для меня те, кто напал в 5 утра уничтожают украинский народ в школах или ТРЦ, это да, это преступники и нацисты.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.06.22 - 00:14
Цитата:
Ну доверенное дицо Путина если залазиит к нему в постель и ты туда же, измерять?
У вас там что, проблемы с женщинами?
Никто не скачет по вам и оттого так низковато опускаетесь?
Эл-починно:
Скоро и остальным прилетит
Скоро и остальным прилетит
Ну доверенное дицо Путина если залазиит к нему в постель и ты туда же, измерять?
У вас там что, проблемы с женщинами?
Никто не скачет по вам и оттого так низковато опускаетесь?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.06.22 - 00:20
Цитата:
А это тут причём, понесло опять или грушевый? Речь про концерт вроде.
111:
Ну доверенное дицо Путина если залазиит к нему в постель и ты туда же, измерять?
Ну доверенное дицо Путина если залазиит к нему в постель и ты туда же, измерять?
А это тут причём, понесло опять или грушевый? Речь про концерт вроде.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.06.22 - 00:23
Цитата:
Смотреть на его так сказать, орган сзади и говорить, для кого эта дырочка предназначена, доверенным лицом Путина, берущего интервью у Токаева вот это да, это концерт..
Я бы тоже с такой не сел рядом..
Но Токаев дипломат, выдержал и влепил оплеухи обоим..
Эл-починно:
ь про концерт вроде.
ь про концерт вроде.
Смотреть на его так сказать, орган сзади и говорить, для кого эта дырочка предназначена, доверенным лицом Путина, берущего интервью у Токаева вот это да, это концерт..
Я бы тоже с такой не сел рядом..
Но Токаев дипломат, выдержал и влепил оплеухи обоим..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.06.22 - 00:28
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.06.22 - 00:31
О, первая ракета попала по заводу, то бишь по теплицам, где рабочие выращивали огурцы..
То есть это боевые снаряды из под земли растут по мнению оккупантов?
То есть это боевые снаряды из под земли растут по мнению оккупантов?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.06.22 - 00:35
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.06.22 - 00:40
Ну и второй снаряд уничтожил людей в ТРЦ..
Первый пристрелка, второй уничтожение, геноцид..
Прямое попадание по мирным людям..
Первый пристрелка, второй уничтожение, геноцид..
Прямое попадание по мирным людям..
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