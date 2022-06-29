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≡ Разъясните, пожалуйста, зачем?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44560
Разъясните, пожалуйста, зачем?
Отправлено: 29.06.22 - 20:22
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В «НГ» появилась беседа с уважаемым мажилисменом Альбертом Рау, посвященная реформе жилищных отношений («КСК уже нет, ОСИ еще нет». № 24 от 16.06.2022 г.). Тема, о которой писалось уже много, как и много было критических замечаний в адрес самой реформы. Но замечания замечаниями, критика критикой, а Васька слушает да ест.
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1234
* 1234
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
29.10.12
Сообщений:
715
Разъясните, пожалуйста, зачем?
Отправлено: 29.06.22 - 20:22
#1
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Да я тоже так считаю, что это специально делается, чтобы сначала развалить жилой фонд и навариться на этом, а потом и развалить страну.
Так же, как когда- то развалили потребкооперацию на селе, теперь село умерло, и президент через 30 лет опомнился , и призывает возродить кооперацию.
А после развала потоебкооперации , развалили и ссср.
90-е повторяются.

[Исправлено: 1234, 29.06.2022 - 20:23]
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1234
* 1234
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
29.10.12
Сообщений:
715
Разъясните, пожалуйста, зачем?
Отправлено: 29.06.22 - 20:26
#2
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Президент, в своём Послании от 1 сентября 2020г, говорит о возрождении кооперации, так как мелкие сельхозпроизводители не выдерживают конкуренции с крупными корпорациями, село умирает.
Так же и жилой фонд, он разнообразен, а жить принуждают всех по одним правилам.
Разве в одних условиях, находятся новые тысячеквартирные МК и советские пятиэтажки?
И кто выиграет в этой конкурентной среде?
Все это приведёт к увеличению количества бесхозных домов.
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1234
* 1234
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
29.10.12
Сообщений:
715
Разъясните, пожалуйста, зачем?
Отправлено: 29.06.22 - 20:32
#3
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Наступает эра управляющих компаний, построенных на отнятых у собственников.
А что отнято у собственников? Это, прежде всего покой там, где люди должны отдыхать, восстанавливать силы.
Это общая недвижимость и оборудование, которое они совместно приобретали. Это чувство локтя. Это профессиональное обслуживание. Это логичность в сфере жкх. Это эффективное вложение средств.
Это контроль за расходованием средств.
Это сейчас, в реформу вникают , в основном, председатели пкск,кск. А собственники живут своей обычной жизнью.
Но придёт время, когда жизнь заставит людей осознать все происходящее. Люди поймут, что через подмена понятий, ради политических и финансовых дивидендов, их обманули. Они поймут это, когда ясно начнут проявляться последствия этой реформы, а будут они неутешительными. Людей разделили по отдельным квартирам, по отдельным домам, заставили жить изолированно.
.. заложили эту бомбу в реформу жкх. Потому, что социальная напряжённость будет возрастать и ..
через край, найдёт себе выход в виде политических изменений.
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