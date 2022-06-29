Разъясните, пожалуйста, зачем?

Отправлено: - 20:32

Наступает эра управляющих компаний, построенных на отнятых у собственников.

А что отнято у собственников? Это, прежде всего покой там, где люди должны отдыхать, восстанавливать силы.

Это общая недвижимость и оборудование, которое они совместно приобретали. Это чувство локтя. Это профессиональное обслуживание. Это логичность в сфере жкх. Это эффективное вложение средств.

Это контроль за расходованием средств.

Это сейчас, в реформу вникают , в основном, председатели пкск,кск. А собственники живут своей обычной жизнью.

Но придёт время, когда жизнь заставит людей осознать все происходящее. Люди поймут, что через подмена понятий, ради политических и финансовых дивидендов, их обманули. Они поймут это, когда ясно начнут проявляться последствия этой реформы, а будут они неутешительными. Людей разделили по отдельным квартирам, по отдельным домам, заставили жить изолированно.

.. заложили эту бомбу в реформу жкх. Потому, что социальная напряжённость будет возрастать и ..

через край, найдёт себе выход в виде политических изменений.