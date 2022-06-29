Разъясните, пожалуйста, зачем?
Отправлено: 29.06.22 - 20:32
Наступает эра управляющих компаний, построенных на отнятых у собственников.
А что отнято у собственников? Это, прежде всего покой там, где люди должны отдыхать, восстанавливать силы.
Это общая недвижимость и оборудование, которое они совместно приобретали. Это чувство локтя. Это профессиональное обслуживание. Это логичность в сфере жкх. Это эффективное вложение средств.
Это контроль за расходованием средств.
Это сейчас, в реформу вникают , в основном, председатели пкск,кск. А собственники живут своей обычной жизнью.
Но придёт время, когда жизнь заставит людей осознать все происходящее. Люди поймут, что через подмена понятий, ради политических и финансовых дивидендов, их обманули. Они поймут это, когда ясно начнут проявляться последствия этой реформы, а будут они неутешительными. Людей разделили по отдельным квартирам, по отдельным домам, заставили жить изолированно.
.. заложили эту бомбу в реформу жкх. Потому, что социальная напряжённость будет возрастать и ..
через край, найдёт себе выход в виде политических изменений.