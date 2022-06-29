"Курс рубля искусственный". Депутат предложил ввести специальный расчётный курс рубля к тенге
Отправлено: 29.06.22 - 14:53
Депутат мажилиса Аманжан Жамалов на заседании палаты высказался о растущем курсе рубля и проблемах, которые влечёт накопление российской валюты в стране. В Казахстане остаётся большая масса рублей, при том что валюта по факту является неконвертируемой, подчеркнул депутат Жамалов. Читать новость
NG.kz: В Казахстане остаётся большая масса рублей, при том что валюта по факту является неконвертируемой, подчеркнул депутат Жамалов.
С чего это рубль стал неконвертируемым? Все наши банки и обменные пункты меняют рубли на тенге и наоборот. С рублями сюда теперь выгодно ездить. Обладатели рублей стали в Казахстане в два раза богаче. И на алиэкспрессе россияне теперь покупают все дешевле.
Это нам тут по ушам ездят, что чем слабее тенге, тем выгоднее казахстанцам. И делают это для того, чтобы качать у нас ресурсы и экспортировать нам свою инфляцию. Чё-то этот депутат не бегал раньше с криками, что у нас остаётся большая масса долларов. А судя по последним данным ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ, завтра их хождение могут в любой стране быстренько остановить, отключив банки от западной платежной системы.
Как отвязался рубль от доллара, так сразу стал "искусственным". Заодно и резко укрепился. Как бы и тенге укрепиться подобным образом? Тоже отвязаться от токсичных валют? Всё равно тенге не конвертируемый, хуже не будет. Или кому-то жаль зарубежных накоплений?
Понятно, что искусственный! Фактически курс д.б. около 2-2,5 тенге/рубль. А сейчас из-за этого происходит необъяснимый рост цен на всё! Россияне едут сюда и скупают у нас товары и авто, которых у них нет из-за санкций.
serg kost: В любом обменном пункте мира? Или только в паре прилегающих стран?
В любом обменном пункте мира, вы без проблем поменяете только доллар,при мне на Пхукете человек евро поменять не мог,без проблем покупали только рубли и доллары,даже китайские юани никто не брал,так что по вашему эти валюты неконвертируемые?
Добринцофф: по вашему эти валюты неконвертируемые?
Рубль можно поменять гораздо бОльшем количестве стран, чем тенге. И при этом наш депутат называет рубль не конвертируемой валютой. Вы говорите, что тенге конвертируемый. Кто-то из вас говорит неправду.
serg kost: Рубль можно поменять гораздо бОльшем количестве стран, чем тенге.
Я и не говорил,что рубль не конвертируемый,но в связи с последними санкциями в некоторых странах ,наверное будет проблематично поменять. Цитата:
serg kost: И при этом наш депутат называет рубль не конвертируемой валютой.
Он же депутат,ему простительно нести всякую чушь. А насчёт конвертации тенге,то вовсе необязательно что бы где нибь в Санта Лючии стоял ларёк с надписью Exchange,достаточно обыкновенного банкомата в который вы засунете свою карту с тенговым счётом ,а взамен получите местную валюту,разве не так?
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