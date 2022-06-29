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≡ Многомиллионные штрафы за сорванные тюльпаны предложили отменить в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44560
Многомиллионные штрафы за сорванные тюльпаны предложили отменить в Казахстане
Отправлено: 29.06.22 - 20:13
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Депутат Мажилиса Мади Елюбаев попросил отменить штрафы за сорванные краснокнижные тюльпаны и лотосы. Он заявил, что люди не знают о редкости растений и выплачивают миллионные штрафы, загоняя себя в кредиты.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
446
Re: Многомиллионные штрафы за сорванные тюльпаны предложили...
Отправлено: 29.06.22 - 20:13
#1
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Мы в детстве тюльпаны собирали в степи и никому в голову не приходило за них платить штрафы.
С чего вдруг такие суммы?
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