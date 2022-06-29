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≡ "Курс рубля искусственный". Депутат предложил ввести специальный расчётный курс рубля к тенге
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44560
"Курс рубля искусственный". Депутат предложил ввести специальный расчётный курс рубля к тенге
Отправлено: 29.06.22 - 14:53
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Депутат мажилиса Аманжан Жамалов на заседании палаты высказался о растущем курсе рубля и проблемах, которые влечёт накопление российской валюты в стране. В Казахстане остаётся большая масса рублей, при том что валюта по факту является неконвертируемой, подчеркнул депутат Жамалов.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15367
Re: "Курс рубля искусственный". Депутат предложил...
Отправлено: 29.06.22 - 14:53
#1
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Цитата:
подчеркнул, что курс рубля сейчас искусственный.

Источник:

Ну допустим. А какая выгода от этого? За экспорт получается меньше рублей при таком курсе.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12725
Re: "Курс рубля искусственный". Депутат предложил...
Отправлено: 29.06.22 - 15:08
#2
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Цитата:
Victor Yang:
Ну допустим. А какая выгода от этого? За экспорт получается меньше рублей при таком курсе.

Выгоды нет
Есть констатация факта что Центробанк РФ играется с конвертацией и в итоге доиграется
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2240
"Курс рубля искусственный". Депутат предложил ввести специальный расчётный курс рубля к тенге
Отправлено: 29.06.22 - 15:29
#3
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Цитата:
NG.kz:
В Казахстане остаётся большая масса рублей, при том что валюта по факту является неконвертируемой, подчеркнул депутат Жамалов.

С чего это рубль стал неконвертируемым? Все наши банки и обменные пункты меняют рубли на тенге и наоборот. С рублями сюда теперь выгодно ездить. Обладатели рублей стали в Казахстане в два раза богаче. И на алиэкспрессе россияне теперь покупают все дешевле.

Это нам тут по ушам ездят, что чем слабее тенге, тем выгоднее казахстанцам. И делают это для того, чтобы качать у нас ресурсы и экспортировать нам свою инфляцию. Чё-то этот депутат не бегал раньше с криками, что у нас остаётся большая масса долларов. А судя по последним данным ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ, завтра их хождение могут в любой стране быстренько остановить, отключив банки от западной платежной системы.
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viktorian85
§ viktorian85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.09.10
Сообщений:
435
Re: "Курс рубля искусственный". Депутат предложил...
Отправлено: 29.06.22 - 15:55
#4
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Знакомые мужики в челябинской области по 700 тысяч тенге получают теперь с этим курсом. Раньше 300-400 тысяч получали. В Кустанае о такой зарплате можно мечтать.
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1363
Re: "Курс рубля искусственный". Депутат предложил...
Отправлено: 29.06.22 - 17:26
#5
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Как отвязался рубль от доллара, так сразу стал "искусственным".
Заодно и резко укрепился.
Как бы и тенге укрепиться подобным образом? Тоже отвязаться от токсичных валют?
Всё равно тенге не конвертируемый, хуже не будет.
Или кому-то жаль зарубежных накоплений?
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Добринцофф
* Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8737
Re: "Курс рубля искусственный". Депутат предложил...
Отправлено: 29.06.22 - 19:00
#6
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Цитата:
serg kost:
Всё равно тенге не конвертируемый

Если вам в обмен на тенге в обменном пункте, дают какую ли бо другую валюту, то значит ,что тенге конвертируемый разве не так?
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b
§ bgb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.12
Сообщений:
4205
Re: "Курс рубля искусственный". Депутат предложил...
Отправлено: 29.06.22 - 19:21
#7
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Понятно, что искусственный!
Фактически курс д.б. около 2-2,5 тенге/рубль.
А сейчас из-за этого происходит необъяснимый рост цен на всё!
Россияне едут сюда и скупают у нас товары и авто, которых у них нет из-за санкций.
Профайл
s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1363
"Курс рубля искусственный". Депутат предложил ввести специальный расчётный курс рубля к тенге
Отправлено: 29.06.22 - 19:27
#8
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Цитата:
Добринцофф:

В любом обменном пункте мира?
Или только в паре прилегающих стран?
Тогда и монгольский тугрик конвертируемый. Он же в Монголии конвертируется...

[Исправлено: serg kost, 29.06.2022 - 19:32]
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Добринцофф
* Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8737
"Курс рубля искусственный". Депутат предложил ввести специальный расчётный курс рубля к тенге
Отправлено: 29.06.22 - 19:39
#9
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Цитата:
serg kost:
В любом обменном пункте мира? Или только в паре прилегающих стран?

В любом обменном пункте мира, вы без проблем поменяете только доллар,при мне на Пхукете человек евро поменять не мог,без проблем покупали только рубли и доллары,даже китайские юани никто не брал,так что по вашему эти валюты неконвертируемые?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15077
"Курс рубля искусственный". Депутат предложил ввести специальный расчётный курс рубля к тенге
Отправлено: 29.06.22 - 19:48
#10
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Цитата:
viktorian85:
области по 700 тысяч тенге получают теперь с этим курсом. Раньше 300-400 тысяч получали. В

Это как, в два раза зарплата выросла или там цены на автомобили в два раза упали?
А постоянно переводить, можно и в епонские рубли перевести и что, они будут миллионерами?
Профайл
s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1363
"Курс рубля искусственный". Депутат предложил ввести специальный расчётный курс рубля к тенге
Отправлено: 29.06.22 - 20:15
#11
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Цитата:
Добринцофф:
по вашему эти валюты неконвертируемые?

Рубль можно поменять гораздо бОльшем количестве стран, чем тенге. И при этом наш депутат называет рубль не конвертируемой валютой.
Вы говорите, что тенге конвертируемый.
Кто-то из вас говорит неправду.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
446
Re: "Курс рубля искусственный". Депутат предложил...
Отправлено: 29.06.22 - 20:17
#12
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"Депутат" явно не понимает, о чём говорит.
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Добринцофф
* Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8737
"Курс рубля искусственный". Депутат предложил ввести специальный расчётный курс рубля к тенге
Отправлено: 29.06.22 - 20:28
#13
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Цитата:
serg kost:
Рубль можно поменять гораздо бОльшем количестве стран, чем тенге.

Я и не говорил,что рубль не конвертируемый,но в связи с последними санкциями в некоторых странах ,наверное будет проблематично поменять.
Цитата:
serg kost:
И при этом наш депутат называет рубль не конвертируемой валютой.

Он же депутат,ему простительно нести всякую чушь.
А насчёт конвертации тенге,то вовсе необязательно что бы где нибь в Санта Лючии стоял ларёк с надписью Exchange,достаточно обыкновенного банкомата в который вы засунете свою карту с тенговым счётом ,а взамен получите местную валюту,разве не так?

[Исправлено: Добринцофф, 29.06.2022 - 20:30]
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