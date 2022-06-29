abaika95: Кстати интересная ситуация МОР Ф отчитывается что украинскую артуху и всю западную помощь, Россия уничтожает на дальних подступах И в то же время по России 24 сутками идёт нытье что кто-то пуляет по Донбассу)) Кто то где-то привирает получается?
По всей стране уничтожают западную помощь. Уже неделю Донецк не бомбят уничтожили арту которая бомбила Донецк.
viktorian85: Сегодня украинские боевики убили 7 рабочих в городе Попасная
Хм.. По моему напали на Украину российские оккупанты.. И теперь по ним украинцы просто обязаны бомбить, где бы они не были.. Врага нужно выжигать наверно со своих земель.. Сам как думаешь, в Сталинграде нельзя было уничтожать фашистов, потому что они находятся на советской территории?
abaika95: не помню чтобы ВСУ вырезало целые поселки как было в буче не помню
Меня это и не удивляет. Цитата:
abaika95: Че уж тут строить из себя высоко этичного человека в компании людей которые с непрекрытой серьёзностью доказывают что убийство русских детей на украинской стороне это отместка за убитых русских детей на донбасской стороне)))
Ну и где, кто это доказывает, вас не по детски плющит. Я лишь задал вопрос. Цитата:
Эл-починно: Ну Украина это 8-мь лет с Донбассом делала, почему не возмушало?
А вас по дрова понесло, всё в кучу - люди, кони. Цитата:
abaika95: это разборки родственных славян
Что же вы так не переживали, когда эти славяне ребят из Беркута публично линчевали, когда одни славяне, других славян во дворце профсоюзов заживо сжигали? Где вы такие и вам подобные тогда были?
Но куда уж правящим политика признать, то что сами натворили? Назад дороги нет. А тем не менее, текст из выступления Грегора Гизи - //Гизи заявил, что он приводит точную цитату из высказывания лидера украинской партии "Свобода" О.Тягнибока. После этого немецкий политик огласил цитату, в которой Тягнибок призвал подняться на борьбу "против русских, немцев и евреев".// И это в так далёком 2014-ом году. Но как говорится -
Вот 111 спросили --*Почему ты не плачешь не истеришь? Ведь мирных жителей убили просто так.** . --- И что ?? Ответа нет на прямой вопрос . А зато понаписал всякую чушь ---это якобы ответ ---*Хм..По моему напали на Украину российские оккупанты..И теперь по ним украинцы просто обязаны бомбить, где бы они не были..Врага нужно выжигать наверно со своих земель..Сам как думаешь, в Сталинграде нельзя было уничтожать фашистов, потому что они находятся на советской территории?** ---Он видит только то , что ему выгодно .Не спорьте с ними ,viktorian85,Эл-починно, бестолку это .
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