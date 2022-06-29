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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
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Куратор темы: 111
Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2240
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.06.22 - 17:25
#3406
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Цитата:
abaika95:
Да я могу хоть ржать и веселится)

Да я могу хоть ржать и веселится)
Могу пивка грузинского напиться
И даже с повреждением в мозгу
Могу я гнать на форуме пургу
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viktorian85
§ viktorian85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.09.10
Сообщений:
435
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.06.22 - 17:30
#3407
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Цитата:
abaika95:
Кстати интересная ситуация МОР Ф отчитывается что украинскую артуху и всю западную помощь, Россия уничтожает на дальних подступах И в то же время по России 24 сутками идёт нытье что кто-то пуляет по Донбассу)) Кто то где-то привирает получается?

По всей стране уничтожают западную помощь. Уже неделю Донецк не бомбят уничтожили арту которая бомбила Донецк.
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viktorian85
§ viktorian85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.09.10
Сообщений:
435
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.06.22 - 17:32
#3408
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Цитата:
111:
И поэтому Россия начала убивпть мирныз жителей, око за око?

Сегодня украинские боевики убили 7 рабочих в городе Попасная которые ремонтировали инфраструктуру. Почему ты не плачешь не истеришь? Ведь мирных жителей убили просто так.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15077
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.06.22 - 19:05
#3409
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Цитата:
viktorian85:
Сегодня украинские боевики убили 7 рабочих в городе Попасная

Хм..
По моему напали на Украину российские оккупанты..
И теперь по ним украинцы просто обязаны бомбить, где бы они не были..
Врага нужно выжигать наверно со своих земель..
Сам как думаешь, в Сталинграде нельзя было уничтожать фашистов, потому что они находятся на советской территории?

[Исправлено: 111, 29.06.2022 - 19:06]
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
253
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.06.22 - 19:11
#3410
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Цитата:
abaika95:
не помню чтобы ВСУ вырезало целые поселки как было в буче не помню

Меня это и не удивляет.
Цитата:
abaika95: Че уж тут строить из себя высоко этичного человека в компании людей которые с непрекрытой серьёзностью доказывают что убийство русских детей на украинской стороне это отместка за убитых русских детей на донбасской стороне)))

Ну и где, кто это доказывает, вас не по детски плющит. Я лишь задал вопрос.
Цитата:
Эл-починно:
Ну Украина это 8-мь лет с Донбассом делала, почему не возмушало?

А вас по дрова понесло, всё в кучу - люди, кони. :lol:
Цитата:
abaika95:
это разборки родственных славян

Что же вы так не переживали, когда эти славяне ребят из Беркута публично линчевали, когда одни славяне, других славян во дворце профсоюзов заживо сжигали? Где вы такие и вам подобные тогда были?

[Исправлено: Эл-починно, 29.06.2022 - 20:00]
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
253
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.06.22 - 19:33
#3411
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В той же Германии, некоторые политики понимали реальность тех событий и выступали в бундестаге.
Но куда уж правящим политика признать, то что сами натворили? Назад дороги нет.
А тем не менее, текст из выступления Грегора Гизи - //Гизи заявил, что он приводит точную цитату из высказывания лидера украинской партии "Свобода" О.Тягнибока. После этого немецкий политик огласил цитату, в которой Тягнибок призвал подняться на борьбу "против русских, немцев и евреев".//
И это в так далёком 2014-ом году.
Но как говорится -
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5601
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.06.22 - 19:38
#3412
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viktorian85,Эл-починно-----
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5601
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.06.22 - 19:44
#3413
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Вот 111 спросили --*Почему ты не плачешь не истеришь? Ведь мирных жителей убили просто так.** . --- И что ?? Ответа нет на прямой вопрос . А зато понаписал всякую чушь ---это якобы ответ ---*Хм..По моему напали на Украину российские оккупанты..И теперь по ним украинцы просто обязаны бомбить, где бы они не были..Врага нужно выжигать наверно со своих земель..Сам как думаешь, в Сталинграде нельзя было уничтожать фашистов, потому что они находятся на советской территории?** ---Он видит только то , что ему выгодно .Не спорьте с ними ,viktorian85,Эл-починно, бестолку это .

[Исправлено: Гога, 29.06.2022 - 16:46]
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