Отправлено: - 19:11

abaika95:

не помню чтобы ВСУ вырезало целые поселки как было в буче не помню

abaika95: Че уж тут строить из себя высоко этичного человека в компании людей которые с непрекрытой серьёзностью доказывают что убийство русских детей на украинской стороне это отместка за убитых русских детей на донбасской стороне)))

Эл-починно:

Ну Украина это 8-мь лет с Донбассом делала, почему не возмушало?

abaika95:

это разборки родственных славян

[Исправлено: Эл-починно, 29.06.2022 - 20:00]

Цитата:Меня это и не удивляет.Цитата:Ну и где, кто это доказывает, вас не по детски плющит. Я лишь задал вопрос.Цитата:А вас по дрова понесло, всё в кучу - люди, кони.Цитата:Что же вы так не переживали, когда эти славяне ребят из Беркута публично линчевали, когда одни славяне, других славян во дворце профсоюзов заживо сжигали? Где вы такие и вам подобные тогда были?