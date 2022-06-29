Отправлено: - 15:08

Victor Yang:

Ну допустим. А какая выгода от этого? За экспорт получается меньше рублей при таком курсе.

Цитата:Выгоды нетЕсть констатация факта что Центробанк РФ играется с конвертацией и в итоге доиграется