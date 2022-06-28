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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
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Куратор темы: 111
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15067
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 28.06.22 - 22:49
#3376
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Цитата:
Маркс:
Не отравила ли кухарка

Кухарка пробует там что то на термомиксе, плов что ли..
Но думаю плов варить всего лучше в обычном советском казане..
Посмотрим..

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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
251
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 28.06.22 - 23:24
#3377
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Цитата:
111:
Ты не ответил, против кого я должен и за кого.

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kbkz1980
§ kbkz1980
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
23.05.16
Сообщений:
4796
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 28.06.22 - 23:41
#3378
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Всех приветствую!
Дядь Марик,какие у вас продвижения по ОСИ?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15067
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 28.06.22 - 23:49
#3379
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Цитата:
kbkz1980:
Всех приветствую! Дядь Марик,какие у вас продвижения по ОСИ?

Привет.
После подписей, будем регистрировать ОСИ и название.
Сами сделаем управляющую кампанию, сами предложим им место, если таковое будет нужно.
Ну подвалы у многих домов есть.
Собрали подписей 65 процентов за..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15067
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 28.06.22 - 23:51
#3380
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Цитата:
Эл-починно:

Ну и?
Ты тоже считаешь Пугачеву предательницей?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15067
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 28.06.22 - 23:52
#3381
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Пугачева это целая эпока культуры не только советского Союза, а и России..
С которой вся культура куда то сейчас исчезает..
Как и их надежда на евровидении Литг Биг..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15067
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 28.06.22 - 23:58
#3382
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Мда уж..

Совбез ООН 28 июня проведет экстренное заседание по Украине в связи с трагедией в Кременчуге.
Россия нанесла ракетный удар по торговому центру в городе Кременчуг Полтавской области. На данный момент власти области сообщают о 18 погибших, 36 человек считаются пропавшими без вести. Спасательная операция и разбор завалов на месте еще продолжаются.

Ну геноцид в общем никуда не ушел..
Иманды болсын..
Мы скорбим по убитым мирным гражданам в Украине со стороны оккупантов..
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
251
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.06.22 - 00:19
#3383
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Цитата:
111:
Россия нанесла ракетный удар по торговому центру в городе Кременчуг Полтавской области.

Ну Украина это 8-мь лет с Донбассом делала, почему не возмушало?
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2614
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.06.22 - 13:15
#3384
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Цитата:
111:
Совбез ООН 28 июня проведет экстренное заседание по Украине в связи с трагедией в Кременчуге.

Путинскую Россию давно уже пора лишать права вето в Совбезе ООН. И вообще исключить из ООН. Санкции ввести всеобщие, чтобы их соблюдали все члены ООН. Пока Россия, как в Германия в своё время, не покается за преступления путинского режима, пока не выплатит репарации Украине, места в сообществе цивилизованных стран ей быть не должно.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
351
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.06.22 - 13:48
#3385
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Хотел бы сказать, вот о чем.Читал сегодня интернет, я уже старикан, поэтому, для меня лучше читать.
Так вот столкнулся с волной ненависти от наших казахстанцев к тем кто приехал после 24 февраля.
Никто не говорит, что вы виноваты, в основном опасаются за свою обеспеченную жизнь, я так поня иногда завуалированно, но примерно смысл в этом.
Езжайте , переделывайте свою страну и не учите нас жить, это позиция неумных людей, есть проблемы у банков с российскими рублями, простите, а Вы переезжая в другую страну поехали бы без денег? Не знаю, есть воины их всегда мало, вспомните наших Батыров, есть те кто за ними готов пойти, а есть люди , которые всего боятся, от этого они не стали не моим народом?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
351
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.06.22 - 13:49
#3386
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Когда я говорил, имел в виду им никто не говорит
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15067
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.06.22 - 15:02
#3387
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Цитата:
Эл-починно:
Ну Украина это 8-мь лет с Донбассом

То есть сепаратисты с помощью России воевали с государством Украина?
Я это не раз озвучивал.
И теперь надо бомбить мирные объекты, где люди тысячами собираются с детьми?
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kbkz1980
§ kbkz1980
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
23.05.16
Сообщений:
4796
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.06.22 - 15:03
#3388
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Цитата:
111:
Сами сделаем управляющую кампанию,

Это как?
Может,за 20 % от собранной суммы за дом вы передаёте дом в управляющую компанию?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15067
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.06.22 - 15:05
#3389
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Цитата:
kbkz1980:
Это как? Может,за 20 % от собранной суммы за дом вы передаёте дом в управляющую компанию?

Нет, пока не знаю как, но активисты хотят создать свою управляющую, работающую в том числе и на других.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12724
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.06.22 - 15:23
#3390
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Цитата:
Эл-починно:
Ну Украина это 8-мь лет с Донбассом делала, почему не возмушало?

Чето я не помню за 8 лет домбежки бамбаса чтобы ВСУ бил специально по донецким супермаркетам,роддомам и домам культуры где пряталось куча людей,не помню чтобы ВСУ вырезало целые поселки как было в буче не помню уничтожение городов под 90% как было в Мариуполе и Северодонецке
Максимум что вспоминается это фейковый распятый мальчик
Уничтожение российскими наемниками малозийского Боинга
И самовыпиливание всех видных боевиков сепартистов
И да за 8 лет домбежки бамбаса сколько погибло мирных людей?
И сколько погибло сейчас за 4 месяца уже?
Тоннаж крови сравнивать будем? И вот самое интересное
Чувашская Россия же себе одно место рвет доказывая везде что она православная христианская цивилизация
Так вот русский крещенный по православной традиции ребенок 5 лет которого разорвало в супермаркете в Кременчуге после прицельного прилета российской ракеты он куда в этом тоннаже будет относиться? К жертвам нацистов? Или к нечайной жертве прилёта высокоточной ракеты которая летела на склад боеприпасов ВСУ?)))

Нет меня с начала войны уже мало что удивляет
И мы то тут в Казахстане к этой войне относимся как-то всеровно отстронено всё-таки это разборки родственных славян
Но даже мне гадко и противно читать вот этот упоительный вой и ор недолеких особей которые на каждый чудовищный косяк российской военщины начинают верещать что 8 лет домбили бамбас и убивали русских и никто не замечал а сейчас срочно заметили???
До вас не доходит что там в мирняке такие же русские гибнут? Даже не солдаты ВСУ,и даже страшно сказать не галичане,не винницкие перцы,ни грузинские наемники коих вы так теперь ненавидите) ваша русская армия долбит русских людей)
И вам от этого радостно)
Так какие же вы тогда русские? Орки и есть без рода и племени
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