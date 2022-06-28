Отправлено: - 15:23

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Ну Украина это 8-мь лет с Донбассом делала, почему не возмушало?

Цитата:Чето я не помню за 8 лет домбежки бамбаса чтобы ВСУ бил специально по донецким супермаркетам,роддомам и домам культуры где пряталось куча людей,не помню чтобы ВСУ вырезало целые поселки как было в буче не помню уничтожение городов под 90% как было в Мариуполе и СеверодонецкеМаксимум что вспоминается это фейковый распятый мальчикУничтожение российскими наемниками малозийского БоингаИ самовыпиливание всех видных боевиков сепартистовИ да за 8 лет домбежки бамбаса сколько погибло мирных людей?И сколько погибло сейчас за 4 месяца уже?Тоннаж крови сравнивать будем? И вот самое интересноеЧувашская Россия же себе одно место рвет доказывая везде что она православная христианская цивилизацияТак вот русский крещенный по православной традиции ребенок 5 лет которого разорвало в супермаркете в Кременчуге после прицельного прилета российской ракеты он куда в этом тоннаже будет относиться? К жертвам нацистов? Или к нечайной жертве прилёта высокоточной ракеты которая летела на склад боеприпасов ВСУ?)))Нет меня с начала войны уже мало что удивляетИ мы то тут в Казахстане к этой войне относимся как-то всеровно отстронено всё-таки это разборки родственных славянНо даже мне гадко и противно читать вот этот упоительный вой и ор недолеких особей которые на каждый чудовищный косяк российской военщины начинают верещать что 8 лет домбили бамбас и убивали русских и никто не замечал а сейчас срочно заметили???До вас не доходит что там в мирняке такие же русские гибнут? Даже не солдаты ВСУ,и даже страшно сказать не галичане,не винницкие перцы,ни грузинские наемники коих вы так теперь ненавидите) ваша русская армия долбит русских людей)И вам от этого радостно)Так какие же вы тогда русские? Орки и есть без рода и племени