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≡ "Курс рубля искусственный". Депутат предложил ввести специальный расчётный курс рубля к тенге
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44557
"Курс рубля искусственный". Депутат предложил ввести специальный расчётный курс рубля к тенге
Отправлено: 29.06.22 - 14:53
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Депутат мажилиса Аманжан Жамалов на заседании палаты высказался о растущем курсе рубля и проблемах, которые влечёт накопление российской валюты в стране. В Казахстане остаётся большая масса рублей, при том что валюта по факту является неконвертируемой, подчеркнул депутат Жамалов.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15367
Re: "Курс рубля искусственный". Депутат предложил...
Отправлено: 29.06.22 - 14:53
#1
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Цитата:
подчеркнул, что курс рубля сейчас искусственный.

Источник:

Ну допустим. А какая выгода от этого? За экспорт получается меньше рублей при таком курсе.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12724
Re: "Курс рубля искусственный". Депутат предложил...
Отправлено: 29.06.22 - 15:08
#2
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Цитата:
Victor Yang:
Ну допустим. А какая выгода от этого? За экспорт получается меньше рублей при таком курсе.

Выгоды нет
Есть констатация факта что Центробанк РФ играется с конвертацией и в итоге доиграется
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2238
"Курс рубля искусственный". Депутат предложил ввести специальный расчётный курс рубля к тенге
Отправлено: 29.06.22 - 15:29
#3
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Цитата:
NG.kz:
В Казахстане остаётся большая масса рублей, при том что валюта по факту является неконвертируемой, подчеркнул депутат Жамалов.

С чего это рубль стал неконвертируемым? Все наши банки и обменные пункты меняют рубли на тенге и наоборот. С рублями сюда теперь выгодно ездить. Обладатели рублей стали в Казахстане в два раза богаче. И на алиэкспрессе россияне теперь покупают все дешевле.

Это нам тут по ушам ездят, что чем слабее тенге, тем выгоднее казахстанцам. И делают это для того, чтобы качать у нас ресурсы и экспортировать нам свою инфляцию. Чё-то этот депутат не бегал раньше с криками, что у нас остаётся большая масса долларов. А судя по последним данным ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ, завтра их хождение могут в любой стране быстренько остановить, отключив банки от западной платежной системы.
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