kbkz1980: Всех приветствую! Дядь Марик,какие у вас продвижения по ОСИ?
Привет. После подписей, будем регистрировать ОСИ и название. Сами сделаем управляющую кампанию, сами предложим им место, если таковое будет нужно. Ну подвалы у многих домов есть. Собрали подписей 65 процентов за..
Совбез ООН 28 июня проведет экстренное заседание по Украине в связи с трагедией в Кременчуге. Россия нанесла ракетный удар по торговому центру в городе Кременчуг Полтавской области. На данный момент власти области сообщают о 18 погибших, 36 человек считаются пропавшими без вести. Спасательная операция и разбор завалов на месте еще продолжаются.
Ну геноцид в общем никуда не ушел.. Иманды болсын.. Мы скорбим по убитым мирным гражданам в Украине со стороны оккупантов..
111: Совбез ООН 28 июня проведет экстренное заседание по Украине в связи с трагедией в Кременчуге.
Путинскую Россию давно уже пора лишать права вето в Совбезе ООН. И вообще исключить из ООН. Санкции ввести всеобщие, чтобы их соблюдали все члены ООН. Пока Россия, как в Германия в своё время, не покается за преступления путинского режима, пока не выплатит репарации Украине, места в сообществе цивилизованных стран ей быть не должно.
Хотел бы сказать, вот о чем.Читал сегодня интернет, я уже старикан, поэтому, для меня лучше читать. Так вот столкнулся с волной ненависти от наших казахстанцев к тем кто приехал после 24 февраля. Никто не говорит, что вы виноваты, в основном опасаются за свою обеспеченную жизнь, я так поня иногда завуалированно, но примерно смысл в этом. Езжайте , переделывайте свою страну и не учите нас жить, это позиция неумных людей, есть проблемы у банков с российскими рублями, простите, а Вы переезжая в другую страну поехали бы без денег? Не знаю, есть воины их всегда мало, вспомните наших Батыров, есть те кто за ними готов пойти, а есть люди , которые всего боятся, от этого они не стали не моим народом?
Эл-починно: Ну Украина это 8-мь лет с Донбассом делала, почему не возмушало?
Чето я не помню за 8 лет домбежки бамбаса чтобы ВСУ бил специально по донецким супермаркетам,роддомам и домам культуры где пряталось куча людей,не помню чтобы ВСУ вырезало целые поселки как было в буче не помню уничтожение городов под 90% как было в Мариуполе и Северодонецке Максимум что вспоминается это фейковый распятый мальчик Уничтожение российскими наемниками малозийского Боинга И самовыпиливание всех видных боевиков сепартистов И да за 8 лет домбежки бамбаса сколько погибло мирных людей? И сколько погибло сейчас за 4 месяца уже? Тоннаж крови сравнивать будем? И вот самое интересное Чувашская Россия же себе одно место рвет доказывая везде что она православная христианская цивилизация Так вот русский крещенный по православной традиции ребенок 5 лет которого разорвало в супермаркете в Кременчуге после прицельного прилета российской ракеты он куда в этом тоннаже будет относиться? К жертвам нацистов? Или к нечайной жертве прилёта высокоточной ракеты которая летела на склад боеприпасов ВСУ?)))
Нет меня с начала войны уже мало что удивляет И мы то тут в Казахстане к этой войне относимся как-то всеровно отстронено всё-таки это разборки родственных славян Но даже мне гадко и противно читать вот этот упоительный вой и ор недолеких особей которые на каждый чудовищный косяк российской военщины начинают верещать что 8 лет домбили бамбас и убивали русских и никто не замечал а сейчас срочно заметили??? До вас не доходит что там в мирняке такие же русские гибнут? Даже не солдаты ВСУ,и даже страшно сказать не галичане,не винницкие перцы,ни грузинские наемники коих вы так теперь ненавидите) ваша русская армия долбит русских людей) И вам от этого радостно) Так какие же вы тогда русские? Орки и есть без рода и племени
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