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"Ударил ладошкой, а после избил" - Участкового обвиняют в превышении должностных полномочий в Мендыкаринском районе
"Ударил ладошкой, а после избил" - Участкового обвиняют в превышении должностных полномочий в Мендыкаринском районе
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 44556
"Ударил ладошкой, а после избил" - Участкового обвиняют в превышении должностных полномочий в Мендыкаринском районе
Отправлено: 28.06.22 - 12:24
Заявление в управление собственной безопасности ДП Костанайской области на участкового инспектора Валихана Жусупова было отправлено 4 июня. 32-летний житель села Харьковское Александр СОЛКИН пытается доказать, что 2 июня Жусупов избил его.
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(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 25077
Re: "Ударил ладошкой, а после избил" - Участкового...
Отправлено: 28.06.22 - 12:24
Не хорошо, на Участкового - жаловаться...
(Пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 842
Re: "Ударил ладошкой, а после избил" - Участкового...
Отправлено: 28.06.22 - 12:28
Цитата:
Как можно отмечать спиртным такой праздник? В чём суть этого потребления?
- Это случилось примерно в 18:35, я был выпившим, отмечал День защиты детей, - рассказал «НГ» Солкин. Источник:
Как можно отмечать спиртным такой праздник? В чём суть этого потребления?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 12722
Re: "Ударил ладошкой, а после избил" - Участкового...
Отправлено: 28.06.22 - 13:01
В этой истории прекрасно всё)
Цитата:
Хороший повод)
Цитата:
Слово за слово после мирного вопроса "Сань ты чего выпивший?")))
Саня там по всей видимости как-то грубовато ответить решил)
Цитата:
Саня решил ударить морально)
Цитата:
Ну это уже перебор конечно даже в рамках задержания или самообороны
Цитата:
Факты желательно бы
А так майор превысил полномочия,погоны по всей видимости потеряет и выплатит компенсацию)
Вот так и спрашивай у сельчан выпившие они или нет)
Цитата:
Это случилось примерно в 18:35, я был выпившим, отмечал День защиты детей,
Хороший повод)
Цитата:
Участковый подошел ко мне и спросил: «Сань, ты чего, выпивший?». Я ответил положительно и сказал, что скоро пойду домой. Слово за слово, мы зацепились.
Слово за слово после мирного вопроса "Сань ты чего выпивший?")))
Саня там по всей видимости как-то грубовато ответить решил)
Цитата:
Он сначала ударил меня ладошкой, а я в ответ сказал ему, что он мне должен отдать долг - 5 000 тенге
Саня решил ударить морально)
Цитата:
Он разозлился и на этой почве начал меня избивать. Ударил в пах, перекинул через себя, после чего применил удушающий прием и пнул в глаз. Я уже не все помню хорошо.
Ну это уже перебор конечно даже в рамках задержания или самообороны
Цитата:
Участковый зашугал свидетелей, они боятся против него что-то говорить.
Факты желательно бы
А так майор превысил полномочия,погоны по всей видимости потеряет и выплатит компенсацию)
Вот так и спрашивай у сельчан выпившие они или нет)
Re: "Ударил ладошкой, а после избил" - Участкового...
Отправлено: 28.06.22 - 20:07
Цитата:
А нечего было спрашивать. Какая ему была разница и какое ему дело было, до того выпившим или нет был сельчанин? Выпивать ещё никто не запрещал.
abaika95:
Вот так и спрашивай у сельчан выпившие они или нет)
Вот так и спрашивай у сельчан выпившие они или нет)
А нечего было спрашивать. Какая ему была разница и какое ему дело было, до того выпившим или нет был сельчанин? Выпивать ещё никто не запрещал.
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 27.04.18
- Сообщений:
- 416
Re: "Ударил ладошкой, а после избил" - Участкового...
Отправлено: 28.06.22 - 20:15
Почему пишет Гоша, а страшно за него мне?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 12722
"Ударил ладошкой, а после избил" - Участкового обвиняют в превышении должностных полномочий в Мендыкаринском районе
Отправлено: 28.06.22 - 20:28
Цитата:
Да но одно НО)
Мы не знаем всего контекста
Сколько раз Саня выпивает на неделе?
Буянит ли Саня когда выпьет?
Были ли дети рядом с тем местом где Саня отмечал "день защиты детей?"))
С чего именно началась потосовка если Саня как сам говорит частично не помнит)
Был да ли заточка у Сани в руках во время потасовки?)
Эл-починно:
А нечего было спрашивать. Какая ему была разница и какое ему дело было, до того выпившим или нет был сельчанин? Выпивать ещё никто не запрещал.
А нечего было спрашивать. Какая ему была разница и какое ему дело было, до того выпившим или нет был сельчанин? Выпивать ещё никто не запрещал.
Да но одно НО)
Мы не знаем всего контекста
Сколько раз Саня выпивает на неделе?
Буянит ли Саня когда выпьет?
Были ли дети рядом с тем местом где Саня отмечал "день защиты детей?"))
С чего именно началась потосовка если Саня как сам говорит частично не помнит)
Был да ли заточка у Сани в руках во время потасовки?)
"Ударил ладошкой, а после избил" - Участкового обвиняют в превышении должностных полномочий в Мендыкаринском районе
Отправлено: 28.06.22 - 23:38
Цитата:
Да в Багдаде всё спокойно. А вот в США всё ещё более запущено, чем в Казахстане.
Американец выстрелил в повара, после просьбы, надеть маску.
А сегодня читал, один официантку пристрелил, только за то, что та ему много майонеза в его сэндвич положила.
Берегите себя.
Артем Марусич:
Почему пишет Гоша, а страшно за него мне?
Почему пишет Гоша, а страшно за него мне?
Да в Багдаде всё спокойно. А вот в США всё ещё более запущено, чем в Казахстане.
А сегодня читал, один официантку пристрелил, только за то, что та ему много майонеза в его сэндвич положила.
Берегите себя.
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