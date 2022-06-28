Отправлено: - 21:58

abaika95:

Тоже наверно самолёты битком уходили из мелкого Кустаная?)) Катали воздух туда сюда



Цитата:Сегодня-то все по другому. Вышел вечером на автобусную остановку, а автобусов нет, хотя до окончания смены ещё дофига времени. Потому что дураков нет катать воздух. А ещё нынче в моде всякие газовые коэффициенты, тоже не хотят воздух туда-сюда качать.Это ж раньше дураки были, считали всякие средние данные для определения тарифов, чтобы не забивать мозги людям. А сейчас все умные и эффективные продавцы воздуха, на простенькой услуге столько параметров понавертят и счётчиков понавесят, что никто и не понимает за что платит.