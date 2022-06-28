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≡ Аэропорту в Костанае присвоили имя Ахмета Байтурсынова
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44556
Аэропорту в Костанае присвоили имя Ахмета Байтурсынова
Отправлено: 28.06.22 - 10:37
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Международному аэропорту в Костанае официально присвоили имя Ахмета Байтурсынова. Постановление премьер-министра РК Алихана Смаилова опубликовано в информационно-правовой системе НПА.
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2237
Аэропорту в Костанае присвоили имя Ахмета Байтурсынова
Отправлено: 28.06.22 - 21:58
#15
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Цитата:
abaika95:
Тоже наверно самолёты битком уходили из мелкого Кустаная?)) Катали воздух туда сюда

Сегодня-то все по другому. Вышел вечером на автобусную остановку, а автобусов нет, хотя до окончания смены ещё дофига времени. Потому что дураков нет катать воздух. А ещё нынче в моде всякие газовые коэффициенты, тоже не хотят воздух туда-сюда качать.

Это ж раньше дураки были, считали всякие средние данные для определения тарифов, чтобы не забивать мозги людям. А сейчас все умные и эффективные продавцы воздуха, на простенькой услуге столько параметров понавертят и счётчиков понавесят, что никто и не понимает за что платит.
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