Отправлено: - 20:30

Эл-починно:

Не боись, надо будет скинемся. А вот кто на бывшие, Тарана, Гагарина и прочее скидываться будет?

Эл-починно:

чего там улицы, населённые пункты и целые города (некоторые по нескольку раз) переименовывали. Скинетесь - инициаторы? )))

Добринцофф:

почему бы не скинуться.

Цитата:А зачем если таблички уже установлены?)А надо будет скинуться люди тем кому новые названия нравятся больше))Цитата:Зачем?) Там с табличками все в порядке)Цитата:И почему-то никто не скинулся....