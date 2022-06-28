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"Ударил ладошкой, а после избил" - Участкового обвиняют в превышении должностных полномочий в Мендыкаринском районе
"Ударил ладошкой, а после избил" - Участкового обвиняют в превышении должностных полномочий в Мендыкаринском районе
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