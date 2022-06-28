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Только добровольно - Жалобы на сбор денег для замены адресных табличек прокомментировала прокуратура р-на Беимбета Майлина
Только добровольно - Жалобы на сбор денег для замены адресных табличек прокомментировала прокуратура р-на Беимбета Майлина
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 44556
Только добровольно - Жалобы на сбор денег для замены адресных табличек прокомментировала прокуратура р-на Беимбета Майлина
Отправлено: 28.06.22 - 12:52
В начале июня жители поселка Айет пожаловались «НГ» на то, что их заставляют за свой счет менять таблички на переименованных улицах. Комментарии чиновников по этому вопросу были противоположными. Поэтому "НГ" обратилась в прокуратуру.
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Д
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г. Рудный
- Регистрация:
- 05.01.15
- Сообщений:
- 882
Re: Только добровольно - Жалобы на сбор денег для замены...
Отправлено: 28.06.22 - 12:52
Предлагаю внести в Закон дополнение и все расходы отнести на счет инициаторов переименования. Может зуд уменьшится.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 12722
Re: Только добровольно - Жалобы на сбор денег для замены...
Отправлено: 28.06.22 - 13:10
Цитата:
Судя по объявлению вопрос о расходах с жильцов можно трактовать по разному
Там ни слова нет что именно жильцы должны покупать таблички
Их уведомили что таблички должны быть обновлены по всем вопросам звоните по номеру
Тоесть вполне возможно допустить что объявление было разослано с целью информировать население
Цитата:
Сейчас инициаторы назначения названия улице Герасимова вас порвут
Может, жители что-то не так поняли?
Судя по объявлению вопрос о расходах с жильцов можно трактовать по разному
Там ни слова нет что именно жильцы должны покупать таблички
Их уведомили что таблички должны быть обновлены по всем вопросам звоните по номеру
Тоесть вполне возможно допустить что объявление было разослано с целью информировать население
Цитата:
Дантист:
Предлагаю внести в Закон дополнение и все расходы отнести на счет инициаторов переименования. Может зуд уменьшится.
Предлагаю внести в Закон дополнение и все расходы отнести на счет инициаторов переименования. Может зуд уменьшится.
Сейчас инициаторы назначения названия улице Герасимова вас порвут
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 3057
Re: Только добровольно - Жалобы на сбор денег для замены...
Отправлено: 28.06.22 - 18:11
Цитата:
Кто порвёт?
Не переименовали, а присвоили БЕЗЫМЯННОЙ улице имя Герасимова
abaika95:
Сейчас инициаторы назначения названия улице Герасимова вас порвут
Сейчас инициаторы назначения названия улице Герасимова вас порвут
Кто порвёт?
Не переименовали, а присвоили БЕЗЫМЯННОЙ улице имя Герасимова
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 12722
Только добровольно - Жалобы на сбор денег для замены адресных табличек прокомментировала прокуратура р-на Беимбета Майлина
Отправлено: 28.06.22 - 18:36
Цитата:
Ну так Цитата:
Покупайте таблички всем домам раз вы БЕЗЫМЯННОЙ улице решили дать имя
таноми52:
, а присвоили БЕЗЫМЯННОЙ улице имя Герасимова
, а присвоили БЕЗЫМЯННОЙ улице имя Герасимова
Ну так Цитата:
Дантист:
все расходы отнести на счет инициаторов
все расходы отнести на счет инициаторов
Покупайте таблички всем домам раз вы БЕЗЫМЯННОЙ улице решили дать имя
Только добровольно - Жалобы на сбор денег для замены адресных табличек прокомментировала прокуратура р-на Беимбета Майлина
Отправлено: 28.06.22 - 19:51
Цитата:
Не боись, надо будет скинемся. А вот кто на бывшие, Тарана, Гагарина и прочее скидываться будет? Да чего там улицы, населённые пункты и целые города (некоторые по нескольку раз) переименовывали. Скинетесь - инициаторы? )))
abaika95:
Покупайте таблички всем домам раз вы БЕЗЫМЯННОЙ улице решили дать имя
Покупайте таблички всем домам раз вы БЕЗЫМЯННОЙ улице решили дать имя
Не боись, надо будет скинемся. А вот кто на бывшие, Тарана, Гагарина и прочее скидываться будет? Да чего там улицы, населённые пункты и целые города (некоторые по нескольку раз) переименовывали. Скинетесь - инициаторы? )))
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 16.05.11
- Сообщений:
- 8734
Только добровольно - Жалобы на сбор денег для замены адресных табличек прокомментировала прокуратура р-на Беимбета Майлина
Отправлено: 28.06.22 - 20:05
Цитата:
Действительно,в память о хорошем человеке,почему бы не скинуться.
Эл-починно:
Не боись, надо будет скинемся
Не боись, надо будет скинемся
Действительно,в память о хорошем человеке,почему бы не скинуться.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 12722
Только добровольно - Жалобы на сбор денег для замены адресных табличек прокомментировала прокуратура р-на Беимбета Майлина
Отправлено: 28.06.22 - 20:30
Цитата:
А зачем если таблички уже установлены?)
А надо будет скинуться люди тем кому новые названия нравятся больше))
Цитата:
Зачем?) Там с табличками все в порядке)
Цитата:
И почему-то никто не скинулся....
Эл-починно:
Не боись, надо будет скинемся. А вот кто на бывшие, Тарана, Гагарина и прочее скидываться будет?
Не боись, надо будет скинемся. А вот кто на бывшие, Тарана, Гагарина и прочее скидываться будет?
А зачем если таблички уже установлены?)
А надо будет скинуться люди тем кому новые названия нравятся больше))
Цитата:
Эл-починно:
чего там улицы, населённые пункты и целые города (некоторые по нескольку раз) переименовывали. Скинетесь - инициаторы? )))
чего там улицы, населённые пункты и целые города (некоторые по нескольку раз) переименовывали. Скинетесь - инициаторы? )))
Зачем?) Там с табличками все в порядке)
Цитата:
Добринцофф:
почему бы не скинуться.
почему бы не скинуться.
И почему-то никто не скинулся....
Только добровольно - Жалобы на сбор денег для замены адресных табличек прокомментировала прокуратура р-на Беимбета Майлина
Отправлено: 28.06.22 - 20:36
Цитата:
Цитата:
abaika95:
И почему-то никто не скинулся....
И почему-то никто не скинулся....
Цитата:
abaika95:
А зачем если таблички уже установлены?)
А зачем если таблички уже установлены?)
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