Отправлено: - 13:10

Может, жители что-то не так поняли?

Дантист:

Предлагаю внести в Закон дополнение и все расходы отнести на счет инициаторов переименования. Может зуд уменьшится.

Цитата:Судя по объявлению вопрос о расходах с жильцов можно трактовать по разномуТам ни слова нет что именно жильцы должны покупать табличкиИх уведомили что таблички должны быть обновлены по всем вопросам звоните по номеруТоесть вполне возможно допустить что объявление было разослано с целью информировать населениеЦитата:Сейчас инициаторы назначения названия улице Герасимова вас порвут