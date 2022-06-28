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≡ Только добровольно - Жалобы на сбор денег для замены адресных табличек прокомментировала прокуратура р-на Беимбета Майлина
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44556
Только добровольно - Жалобы на сбор денег для замены адресных табличек прокомментировала прокуратура р-на Беимбета Майлина
Отправлено: 28.06.22 - 12:52
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В начале июня жители поселка Айет пожаловались «НГ» на то, что их заставляют за свой счет менять таблички на переименованных улицах. Комментарии чиновников по этому вопросу были противоположными. Поэтому "НГ" обратилась в прокуратуру.
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
882
Re: Только добровольно - Жалобы на сбор денег для замены...
Отправлено: 28.06.22 - 12:52
#1
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Предлагаю внести в Закон дополнение и все расходы отнести на счет инициаторов переименования. Может зуд уменьшится.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12720
Re: Только добровольно - Жалобы на сбор денег для замены...
Отправлено: 28.06.22 - 13:10
#2
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Цитата:
Может, жители что-то не так поняли?

Судя по объявлению вопрос о расходах с жильцов можно трактовать по разному
Там ни слова нет что именно жильцы должны покупать таблички
Их уведомили что таблички должны быть обновлены по всем вопросам звоните по номеру
Тоесть вполне возможно допустить что объявление было разослано с целью информировать население
Цитата:
Дантист:
Предлагаю внести в Закон дополнение и все расходы отнести на счет инициаторов переименования. Может зуд уменьшится.

Сейчас инициаторы назначения названия улице Герасимова вас порвут
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3057
Re: Только добровольно - Жалобы на сбор денег для замены...
Отправлено: 28.06.22 - 18:11
#3
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Цитата:
abaika95:
Сейчас инициаторы назначения названия улице Герасимова вас порвут


Кто порвёт?
Не переименовали, а присвоили БЕЗЫМЯННОЙ улице имя Герасимова
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12720
Только добровольно - Жалобы на сбор денег для замены адресных табличек прокомментировала прокуратура р-на Беимбета Майлина
Отправлено: 28.06.22 - 18:36
#4
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Цитата:
таноми52:
, а присвоили БЕЗЫМЯННОЙ улице имя Герасимова

Ну так Цитата:
Дантист:
все расходы отнести на счет инициаторов

Покупайте таблички всем домам раз вы БЕЗЫМЯННОЙ улице решили дать имя
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
244
Только добровольно - Жалобы на сбор денег для замены адресных табличек прокомментировала прокуратура р-на Беимбета Майлина
Отправлено: 28.06.22 - 19:51
#5
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Цитата:
abaika95:
Покупайте таблички всем домам раз вы БЕЗЫМЯННОЙ улице решили дать имя

Не боись, надо будет скинемся. А вот кто на бывшие, Тарана, Гагарина и прочее скидываться будет? Да чего там улицы, населённые пункты и целые города (некоторые по нескольку раз) переименовывали. Скинетесь - инициаторы? :lol: )))
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