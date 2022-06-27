Отдых в Турции и Египте по карману не всем. На отечественных курортах цены и логистика тоже не радуют. Поэтому многие костанайцы предпочитают отдыхать дома. Насколько комфортен этот самый отдых и готовы ли к нему парки и набережные областного центра? Читать статью
про Бульвар молодежи еще нужно рассказать, что там есть комбинированная баскетбольно-волейбольная площадка, точнее комбинированной она была ровно полдня, ибо кольца, установленные там были мобильными пластмассовыми дешевками, и предназначены явно не для баскетбольного мяча. Кольца убрали, а новых, стационарных или качественных мобильных - увы, нет, хотя 9 лет прошло.
Правильно он называется Распылитель садовый "Улитка"
Цитата:
в сторону памятника Павлова,
Правильно, бюст на могиле Героя Советского Союза И.Ф. Павлова
Цитата:
Брусчатка во многих местах раскололась и заросла травой, газоны не стригут, разрушены декоративные фигуры. Урны здесь - редкость, поэтому возле лавочек - кучки мусора. Тобол зарос камышом и тиной, вода мутная, местами зеленая.
Да, от былой красоты не осталось и следа. Слава Архимеду! Акимам Слава!
yudjin: Да, от былой красоты не осталось и следа. Слава Архимеду! Акимам Слава!
На сплошной фальшак в отчётах не влияет. Совсем не влияет. На жоповозку тормозящего движения не оказывает. Совсем не оказывает. Зачем тогда им делать?
Недавно пробежался по побережью Черного моря. Скала Киселёва, палаточный лагерь. Агой. Туапсе. Сочи в качественном новоом отеле. Поразило то, чего не было в другие годы заметно. Расслоение. То есть было, но не так бросалось. А теперь просто очень заметно. В Сочи сделали нормальное общественное пространство у Ривьерского пляжа. Абсолютно качественное и абсолютно нормальное даже для уровня ведущих стран мира. Снесли все шалманы и гадюшники с чебуреками, абреками и чушмансоким музоном из рваных колонок сотни говонокафе с грязью ушли в прошлое. Построили современное пространство. С делано так, что хочется там находиться. И народ потянулся. Москва. Питер. Подростки цивилизованных городов. Атмосфера изменилась. У цивилизованных людей появилось куда поехать. Век информационных технологий обостряет.
Кто хочет мгновенно находит.
А в ебенях остались дикие Шалманы для быдла. С вонючими пирожками, с омерзительной быдломузыкой дикарей. С грязью и шашлыками.
Так вот уровень там оставшихся у шалманов запредельно одичавший.
Просто на порядок разный уровень идущий в современные пространства Ривьеры и дикарей в шалманниках. Дикаризм шалманов увеличился. Продвинутых людей в общественных пространствах видно стало сразу. Они НЕСОВМЕСТИМЫ! Это очень хорошо заметно. Просто невозможно не заметить!!!!!!
Эх помню я те времена когда у Серёги Волкова единственным аргументом того что в костанае благоустройство хромает были фоточки туалетов из его любимого наукограда Дубны И дороги там шампунем моют и фонари везде горят и библиотеки есть с книжными магазинами не то что у нас в костанаях))) Правда после того как приехал Варламов и показал реальное положение дел в колхозной Дубне Серёга резко почти на целый год прикусил язычок) Сказать то нечего было) дубна Варламов Вот правда его опять понесло куда то))
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