Отправлено: - 12:06

юля елиссева:

Костанайская область родина для двоих из четырех казахстанских дважды героев ВОВ. Оба лётчики. Было бы логично присвоить костанайскому аэропорту имя Павлова или Беды

Цитата:Наверное это было бы не плохое решение и справедливое!