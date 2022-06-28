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Аэропорту в Костанае присвоили имя Ахмета Байтурсынова
Аэропорту в Костанае присвоили имя Ахмета Байтурсынова
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 44556
Аэропорту в Костанае присвоили имя Ахмета Байтурсынова
Отправлено: 28.06.22 - 10:37
Международному аэропорту в Костанае официально присвоили имя Ахмета Байтурсынова. Постановление премьер-министра РК Алихана Смаилова опубликовано в информационно-правовой системе НПА.
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Re: Аэропорту в Костанае присвоили имя Ахмета Байтурсынова
Отправлено: 28.06.22 - 10:37
"Сотрудники аэропорта" спать не могли, с самого своего рождения об этом мечтали
Re: Аэропорту в Костанае присвоили имя Ахмета Байтурсынова
Отправлено: 28.06.22 - 10:49
(Пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 2613
Re: Аэропорту в Костанае присвоили имя Ахмета Байтурсынова
Отправлено: 28.06.22 - 10:50
Костанайская область родина для двоих из четырех казахстанских дважды героев ВОВ. Оба лётчики. Было бы логично присвоить костанайскому аэропорту имя Павлова или Беды.
Именем Байтурсынова в Костанае уже назван ВУЗ, есть также улица Байтурсынова. Также еще один ВУЗ в Алматы носит имя Байтурсынова. Зачем его именем назвали аэропорт? Какое отношение Байтурсынов имел к авиации?
Кстати, аэропорт Астаны скорее всего будет переименован в честь Талгата Бегельдинова. Тоже летчик, тоже дважды герой ВОВ. Почему в Кустанае не назвать аэропорт в честь одного из своих героических лётчиков?
Именем Байтурсынова в Костанае уже назван ВУЗ, есть также улица Байтурсынова. Также еще один ВУЗ в Алматы носит имя Байтурсынова. Зачем его именем назвали аэропорт? Какое отношение Байтурсынов имел к авиации?
Кстати, аэропорт Астаны скорее всего будет переименован в честь Талгата Бегельдинова. Тоже летчик, тоже дважды герой ВОВ. Почему в Кустанае не назвать аэропорт в честь одного из своих героических лётчиков?
(Пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 842
Re: Аэропорту в Костанае присвоили имя Ахмета Байтурсынова
Отправлено: 28.06.22 - 12:06
Цитата:
Наверное это было бы не плохое решение и справедливое!
юля елиссева:
Костанайская область родина для двоих из четырех казахстанских дважды героев ВОВ. Оба лётчики. Было бы логично присвоить костанайскому аэропорту имя Павлова или Беды
Костанайская область родина для двоих из четырех казахстанских дважды героев ВОВ. Оба лётчики. Было бы логично присвоить костанайскому аэропорту имя Павлова или Беды
Наверное это было бы не плохое решение и справедливое!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 12718
Re: Аэропорту в Костанае присвоили имя Ахмета Байтурсынова
Отправлено: 28.06.22 - 13:14
Цитата:
Потомучто сделано это для того чтобы умаслить тургайцев с их навящево0 идеей отделения)
юля елиссева:
Почему в Кустанае не назвать аэропорт в честь одного из своих героических лётчиков?
Почему в Кустанае не назвать аэропорт в честь одного из своих героических лётчиков?
Потомучто сделано это для того чтобы умаслить тургайцев с их навящево0 идеей отделения)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 12718
Re: Аэропорту в Костанае присвоили имя Ахмета Байтурсынова
Отправлено: 28.06.22 - 13:31
Цитата:
Напоминаю тебе бегающему везде с табличкой о рейсах с КУстаная))
СССР вливал огромные бабки в общественный транспорт,в бесплатный проезд,в дешёвые перелеты во все концы в которые не летал человек)
По итогу самолёты шли полупустые
Эти бабки не отбивались
По итогу государство финансировало перелеты,переезды в минус себе
А таких статей расходов у СССР было ой ой
Африку содержали,бородачей южной Америки,партизан Вьетнама
Оружие от Египта и до северной Кореи было бесплатное от СССР
А в это время население бегало и искало где же купить нормальные вещи и мебель)
Приходилось стоять в огромных очередях,давать на лапу огромные суммы за гдровские сапоги и чешские серванты
И это в сверхдержаве (без скобок) которая напрягала свои силы чтобы в космос людей запускать))
А потом такие как ты руки разводят и непонимают как это она развалилась то? ЦРУ видать такое сильное))
гражданин СССР:
Напоминаю тебе бегающему везде с табличкой о рейсах с КУстаная))
СССР вливал огромные бабки в общественный транспорт,в бесплатный проезд,в дешёвые перелеты во все концы в которые не летал человек)
По итогу самолёты шли полупустые
Эти бабки не отбивались
По итогу государство финансировало перелеты,переезды в минус себе
А таких статей расходов у СССР было ой ой
Африку содержали,бородачей южной Америки,партизан Вьетнама
Оружие от Египта и до северной Кореи было бесплатное от СССР
А в это время население бегало и искало где же купить нормальные вещи и мебель)
Приходилось стоять в огромных очередях,давать на лапу огромные суммы за гдровские сапоги и чешские серванты
И это в сверхдержаве (без скобок) которая напрягала свои силы чтобы в космос людей запускать))
А потом такие как ты руки разводят и непонимают как это она развалилась то? ЦРУ видать такое сильное))
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 1358
Аэропорту в Костанае присвоили имя Ахмета Байтурсынова
Отправлено: 28.06.22 - 13:58
Цитата:
Такие полупустые, что билеты в Москву, Ленинград или Сочи купить было невозможно!
При цене полёта на самолете до Москвы в 45 рублей, или билета в купейном вагоне почти 40, все старались лететь самолётом.
Даже поездом, если не брал заранее, уехать было проблематично. Иногда нам наша знакомая, дежурная по смене ж/д вокзала продавала на поезд бронь обкома за час до отъезда.
[Исправлено: serg kost, 28.06.2022 - 14:01]
abaika95:
По итогу самолёты шли полупустые
По итогу самолёты шли полупустые
Такие полупустые, что билеты в Москву, Ленинград или Сочи купить было невозможно!
При цене полёта на самолете до Москвы в 45 рублей, или билета в купейном вагоне почти 40, все старались лететь самолётом.
Даже поездом, если не брал заранее, уехать было проблематично. Иногда нам наша знакомая, дежурная по смене ж/д вокзала продавала на поезд бронь обкома за час до отъезда.
[Исправлено: serg kost, 28.06.2022 - 14:01]
d
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.08.14
- Сообщений:
- 336
Аэропорту в Костанае присвоили имя Ахмета Байтурсынова
Отправлено: 28.06.22 - 14:08
Комментарий удален модератором.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 12718
Аэропорту в Костанае присвоили имя Ахмета Байтурсынова
Отправлено: 28.06.22 - 14:44
Цитата:
А в Сыктывкар и Сургут значит также аншлагом стоя в салоне друг на друге летали?)
Цитата:
При этом убыток дешевизны билета на самолёте оплачивал кто?))
Цитата:
Вот поэтому СССР и развалился)
serg kost:
Такие полупустые, что билеты в Москву, Ленинград или Сочи купить было невозможно!
Такие полупустые, что билеты в Москву, Ленинград или Сочи купить было невозможно!
А в Сыктывкар и Сургут значит также аншлагом стоя в салоне друг на друге летали?)
Цитата:
serg kost:
При цене полёта на самолете до Москвы в 45 рублей, или билета в купейном вагоне почти 40, все старались лететь самолётом.
При цене полёта на самолете до Москвы в 45 рублей, или билета в купейном вагоне почти 40, все старались лететь самолётом.
При этом убыток дешевизны билета на самолёте оплачивал кто?))
Цитата:
serg kost:
Иногда нам наша знакомая, дежурная по смене ж/д вокзала продавала на поезд бронь обкома за час до отъезда.
Иногда нам наша знакомая, дежурная по смене ж/д вокзала продавала на поезд бронь обкома за час до отъезда.
Вот поэтому СССР и развалился)
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 1358
Аэропорту в Костанае присвоили имя Ахмета Байтурсынова
Отправлено: 28.06.22 - 14:52
А если бы она свободную бронь не продавала, то и жил бы СССР дальше?
Пеши исчо, пипл схавает.
Цитата:
А какие варианты? С пересадкой в Свердловске?
Одноклассник моего братишки работал начальником смены в аэропорту. Много рассказывал про командировочных...
[Исправлено: serg kost, 28.06.2022 - 14:57]
Пеши исчо, пипл схавает.
Цитата:
abaika95: А в Сыктывкар и Сургут значит также аншлагом стоя в салоне друг на друге летали?)
А какие варианты? С пересадкой в Свердловске?
Одноклассник моего братишки работал начальником смены в аэропорту. Много рассказывал про командировочных...
[Исправлено: serg kost, 28.06.2022 - 14:57]
Аэропорту в Костанае присвоили имя Ахмета Байтурсынова
Отправлено: 28.06.22 - 15:36
Хочу из Гамбурга, прямо в
КОстанай, лететь...
КОстанай, лететь...
Аэропорту в Костанае присвоили имя Ахмета Байтурсынова
Отправлено: 28.06.22 - 15:38
В Туокестане - хорошо,
но мне - туда,
не надо...
но мне - туда,
не надо...
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